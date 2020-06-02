Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermediğini hatırlatıp, tedbirlere uyulmazsa başa dönülebileceği uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Çin'de ortaya çıkan Kovid-19'a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1000 civarında. Salgın sona ermedi, Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz."

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Haziran Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte 32 bin 325 test yapıldı ve 786 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 22 hasta hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 585'e, toplam vaka sayısı ise 165 bin 555'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 130 BİNE YAKLAŞTI

2 Haziran verilerine göre, son 24 saatte tedavisi tamamlanan 974 kişi daha taburcu edildi. Böylece Türkiye'de koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 129 bin 921'e yükseldi. Entübe hasta sayısı 271'e, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 633'e düştü.