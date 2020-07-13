Sağlık Bakanı Koca'dan Hatayspor taraftarına öneri: Zafer hasarsız, kutlama örnek olmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'e çıkmayı garantileyen ve 53 yıllık tarihlerinde ilk kez en üst ligde mücadele edecek olan Hatayspor taraftarlarına yönelik, "Hatayspor camiasının, salgınla mücadelemizin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceklerine inanıyorum. Bu zafer hasarsız, kutlama örnek olmalı" ifadelerini kullandı.

"ZAFER HASARSIZ, KUTLAMA ÖRNEK OLMALI"

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Hatayspor'u ve taraftarlarını kutluyorum. An itibarıyla Hatayspor camiasının, salgınla mücadelemizin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceklerine inanıyorum. Bu zafer hasarsız, kutlama örnek olmalı."