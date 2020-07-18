Sağlık Bakanı Koca'dan Erzurumspor taraftarlarına uyarı: Centilmence çekilmeye davet ediyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Erzurumspor'un taraftarına kalabalık yerlerden uzak durma çağrısı yaparak, "Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden çekilmeye davet ediyorum" dedi.

18.07.2020 21:27 | Son Güncelleme: 18.07.2020 21:53

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'e yükselen ve sevinç gösterileri devam eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarlarını, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uyardı.

Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda TFF 1. Lig'in son haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor camiasını kutladı.

"ERZURUMSPOR-KORONAVİRÜS KARŞILAŞMASI BAŞLADI"

Şehirde vaka sayılarının kontrol altında olduğuna işaret eden Koca, "Erzurumspor camiasının bu başarıyı, salgın koşullarını dikkate alarak kutlayacağına inanıyoruz." ifadesini kulandı.

Kalabalık taraf topluluğunun sevinç gösterilerinin yer aldığı bir video paylaşan Fahrettin Koca, "Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın." uyarısında bulundu.