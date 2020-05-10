Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür videosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşların fotoğraflarını kullanarak bir teşekkür videosu yayımladı.

10.05.2020 23:40 | Son Güncelleme: 10.05.2020 23:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşların fotoğraflarını kullanarak bir teşekkür videosu yayımladı.

Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyüğümüz hanımefendiler, beyefendiler, bugün, günlerdir özlem duydukları parklarda, sokaklardaydı. Bugün, dışarıda son günlerin en mutlu anları yaşandı. Kendilerine sabırları için teşekkür ediyorum. Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)