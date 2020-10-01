Tartışma yaratan vaka sayısı sözlerinin ardından Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ulusal çıkarlar korunuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,günlük koronavirüs verileriyle ilgili "Belirti göstermeyen pozitif vakalar tabloda yer almıyor" sözlerine gelen eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Dün akşam yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsü salgınına ilişkin ölüm ve vaka sayılarının gerçek olmadığıyla ilgili iddialara, "Her vaka pozitif değildir. Her vaka hasta değildir, pozitif çıkıp semptom göstermeyenler var. Vefat sayılarındaki iddialar ise bazı belediyelerin yanıltıcı verilerine dayanıyor" demişti.

"HALKIN SAĞLIĞI KADAR ULUSAL ÇIKARLAR DA KORUNUYOR"

Bakan'ın bu sözleriyle ilgili çok sayıda eleştiri gelmesinin ardından Koca, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yayınladı. Koca açıklamasında "Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, halkın sağlığı kadar, ulusal çıkarlarını da korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır" ifadesini kullandı.