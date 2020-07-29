Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir

Bilim Kurulu bayram önlemleri gündemiyle toplandı. Toplantı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ile ilgili de açıklama da bulundu. Koca, "Zannediyorum ki önümüzdeki 6-7 ay içinde yani yılın ilk çeyreğinde aşı geliştirilebilir diye düşünüyorum" dedi.

İNGİLTERE EPEY BİR MESAFE KAT ETTİ

Koca, "Aşı konusunda son birkaç haftada önemli bir yol kat edildi. İngiltere buna örnek gösterilebilir. Çin ve Amerika'da aynı hızla ilerliyor. Ancak bir iki ay içinde olacak beklentisi içinde olmamalıyız. Önümüzdeki 1 ay içinde dünyada önemli gelişmeler olacağını düşünüyorum. Ülkemizde de aşı konusunda 6 çalışma devam ediyor. Daha klinik insan çalışmaları safhasına gelinmedi. O da zannediyorum Eylül veya Ekim aylarında olacak. Çin ve Rusya ile de aşı konusunda irtibat halindeyiz. Bu konuda gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.