Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, Türkiye'nin salgını kontrol aldığını vurguladı. Koca, ''Sonuçlar, tanı ve tedavideki başarı, salgını kontrol altına aldığımızın kanıtlarıdır'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, salgında normalleşme adımlarından olan 11 Mayıs'ta AVM'lerin açılmasıyla ilgili de merak edilen sorulara yanıt verdi.

"ESKİSİ GİBİ İSTEYEN AVM'YE GİDEMEYECEK"

Yeni dönemde AVM'lere eskisi gibi isteyen herkesin gidemeyeceğini belirten Koca sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürüyor. Önümüzdeki dönem için karar alınınca açıklanacak. Biz sürmesinden yanayız. AVM'lerdeki restoranlar ve kafeler açılmayacak. Bilim Kurulu veya Bakanlığımızın veya hükümetimizin AVM'lerin kapatılması ile ilgili bir kararı olmamıştır. İşletmelerin kapatılması ile ilgili kararlar olmuştur. AVM'lerin açılması için de bir karar gelmesi gerekmiyor. Zaten açıktı. İşletmelerin kendileri bunu sürdürme noktasında olmalılar. Açılan şu süreçte kuaför ve berberler belli şartlara bağlı olmak kaydıyla. Restoranlar, kafeler AVM'ler açılıyor diye açılmayacak. Öyle bir karar yok.AVM'ler 11 Mayıs'ta açılacak ama AVM içerisindeki restoranlar, kafeler açılmayacak. Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, bir sınır olacak. Bununla ilgili rehberler yayınlanacak."