Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının Türkiye'de zirve yaptığı zamanda söylenen uyarıyı yineledi

Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük vakalar yeniden artış gösterirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının ülkemizde zirve yaptığı zamanlarda test sonucu pozitif çıkan hastalara sık sık söylenen uyarıyı "EVDEN DIŞARIYA ADIM ATMAYIN. Test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalarımız, dışarı çıkmayın" diyerek yineledi.

"ÖLÜMLERE SEBEP OLABİLECEĞİNİZİ UNUTMAYIN"

Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları yazdı "EVDEN DIŞARIYA ADIM ATMAYIN. Test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalarımız, dışarı çıkmayın. Virüsü başkalarına bulaştırarak ağır hastalık süreçlerine ve hatta ölümlere sebep olabileceğinizi unutmayın."

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 106 bin 111 test yapıldı, 1491 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 26 hasta vefat etti, 995 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 240 bin 792'ye çıktı. Toplam test sayısı 6 milyon 727 bin 860, vaka sayısı 263 bin 998, vefat sayısı 6 bin 209 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 862, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu.