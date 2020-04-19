Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara bahar uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine dayanmak zorundayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Twitter hesabından koronavirüs salgını ile ilgili yeni bir paylaşımda bulunan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Aylardan nisan olduğunu belirten Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"BİZ DAHA BÜYÜK BİR BAHARI BEKLİYORUZ"

"Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım"

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Öte yandan, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1890'a, toplam vaka sayısı ise 82 bin 329'a yükseldi.