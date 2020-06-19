Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camilerin yeniden açılmasıyla, dördüncü cuma namazı Başkent'te sağanak yağmur altında kılındı.

CEMAAT SAĞANAK YAĞMURA ALDIRIŞ ETMEDİ

Dünya genelinde etkisini sürdüren korona virüs salgını dolayısıyla Türkiye'de de salgın yayılımının önüne geçmek için çeşitli tedbirler alınmıştı. 16 Mart tarihinde toplu ibadete kapatılan camilerin yeniden açılmasının ardından, bu hafta dördüncü kez cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar camileri doldurdu. Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde ise namaz esnasında aniden bastıran sağanak yağmura cemaat aldırış etmeden cuma namazını kıldı.

ATEŞ ÖLÇÜLDÜ, TEK KULLANIMLIK SECCADE VE MASKE DAĞITILDI

Cuma namazını eda etmek için Hacı Bayram-ı Veli Camii'ne gelenlerin girişlerde ateşi ölçülürken, vatandaşlara kapıda maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Ayrıca vatandaşların kullanması için camilerin çeşitli noktalarına dezenfektanlar yerleştirildi. Vatandaşlar, cuma namazlarını dördüncü defa korona virüs tedbirleri çerçevesinde kıldı.