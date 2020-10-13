Safer ayının son çarşamba gecesi okunacaklar! Safer ayının son çarşambası 13 Ekim'i 14 Ekim'e bağlayan gece okunacak dualar nelerdir?

13 Ekim Salıyı 14 Ekim Çarşambaya bağlayan gece Safer ayının son çarşamba gecesidir. Bu gece okunacak bazı dualar vardır. Şimdi sizlere kaçar tane dua okunacak Türkçe yazılışlarıyla birlikte paylaşalım.

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GECESİ NE ZAMAN?

Safer ayının son çarşamba gecesi 13 Ekim Salı'yı 14 Ekim Çarşamba'ya bağlayan gecedir. Dinimizde geceler önce geldiği için Safer ayının son çarşamba gecesi de bugün yani 13 Ekim Salı günü akşam namazı ile birlikte başlamıştır. 13 Ekim akşam namazından 14 Ekim imsak vaktine kadar Safer ayının gecesi kabul edilmektedir.

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GÜNÜ NE ZAMAN?

Safer ayının son çarşamba günü 14 Ekim Çarşamba 2020 tarihindedir.

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GECESİ OKUNACAK DUALAR

Safer ayının son çarşamba gecesi akşam namazından sonra 1 senelik belalardan korunmak için okunacak dualar ve adetleri sırasıyla şu şekildedir:

12 KERE : FATİHA SURESİ

- Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillâhi rabbil'alemin Errahmânir'rahim Mâliki yevmiddin İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în İhdinessirâtal mustakîm Sirâtallezine en'amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn (Âmin)

100 KERE : Bismillahirrahmanirrahim

100 KERE : Bismillahillezi lêyedurru measmihi şeyün filardi velâfissemâi vehüvessemîul alim.

100 KERE : Lâ havle velâ guvvete illabillahil aliyyil azîm.

27 KERE : KADİR (KADR) SURESİ

- Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ enzelnâhü fî leyletil gadr. Vemâ edrâkemâ leyletül gadr.Leyletül gadri hayrummin elfişehr. Tenezzelül melâiketü verruhu fihâ biizni rabbihimmin külliemr. Selamun hiye hatte metleîl fecr.

100 KERE : Ya Hâlıg (H harfi noktasız H değildir. Üzerinde nokta vardır. Yani H harfini gırtlaktan çıkartmak gerekiyor!)

100 KERE : Sûbbûhun gûddüsün

EN SONUNDA İSE ŞU SALEVAT-I ŞERİFE OKUNUR : Allahümme Salli Alâ Seyyidina Muhammedinnebiyyilümmiyyi veale âlihi vesahbihi vesellim teslimê.

Allah kabul eylesin! Amin...

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