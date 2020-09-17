Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayında kılınacak namaz ve yapılacak ibadetler nelerdir? Safer ayı takvimi, Safer ayı ilk gece namazı

Hicri ayların her ayı mübarek olduğu gibi Safer ayı da mübarek bir aydır. Peki Safer ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Safer ayı ne zaman başlıyor ne zaman bitecek? Safer ayında kılınacak namazların tarifi nedir?

SAFER AYI NEDİR? SAFER KELİMESİ NE DEMEKTİR?

Safer ayı, Hicri takvime göre yılın ikinci ayıdır. "Sefer" (Arapça yolculuk) ile karıştırılmamalıdır. Safer sözlükte "boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık; karında yaşayan kurtçuk" anlamlarına gelmektedir.

SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Safer ayı 2020 yılı içerisinde 18 Eylül Cuma günü başlayacaktır. Yani 18 Eylül 2020 Cuma günü Safer ayının 1. günüdür . Safer ayının 1. gecesi ise 17 Eylül Perşembe'yi 18 Eylül Cuma'ya bağlayan gecedir. Dinimizde geceler önce geldiği için Safer ayının 1. gecesi 17 Eylül Perşembe akşam namazından sonra idrak edilecektir. Yani Safer'in ilk gece namazı bugün akşam namazından sonra kılınabilecektir.

SAFER AYI KAÇ GÜN SÜRECEK? BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ

Safer ayı bu sene 30 gün sürmektedir. Safer ayı 18 Eylül Cuma günü başlayacak olup 17 Ekim Cumartesi günü bitecektir. Yani 1. günü 18 Eylül'dür. Son günü ise 17 Ekim'dir. 18 Ekim Safer ayından bir sonraki ay olan Rebiülevvel ayı gelmektedir. Rebiülevvel ayı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahualeyhivesellem) 'in doğduğu aydır.

Safer ayı 1. günü : 18 Eylül Cuma 2020

Safer ayı 30. günü : 17 Ekim Cumartesi 2020

Safer ayı ne zaman

SAFER AYI TAKVİMİ

Safer ayı bu sene 30 gün çekmektedir. Safer ayının gün gün takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Safer ayı 1. günü : 18 Eylül 2020 Cuma

Safer ayı 2. günü : 19 Eylül 2020 Cumartesi

Safer ayı 3. günü : 20 Eylül 2020 Pazar

Safer ayı 4. günü : 21 Eylül 2020 Pazartesi

Safer ayı 5. günü : 22 Eylül 2020 Salı

Safer ayı 6. günü : 23 Eylül 2020 Çarşamba

Safer ayı 7. günü : 24 Eylül 2020 Perşembe

Safer ayı 8. günü : 25 Eylül 2020 Cuma

Safer ayı 9. günü : 26 Eylül 2020 Cumartesi

Safer ayı 10. günü : 27 Eylül 2020 Pazar

Safer ayı 11. günü : 28 Eylül 2020 Pazartesi

Safer ayı 12. günü : 29 Eylül 2020 Salı

Safer ayı 13. günü : 30 Eylül 2020 Çarşamba

Safer ayı 14. günü : 1 Ekim 2020 Perşembe

Safer ayı 15. günü : 2 Ekim 2020 Cuma

Safer ayı 16. günü : 3 Ekim 2020 Cumartesi

Safer ayı 17. günü : 4 Ekim 2020 Pazar

Safer ayı 18. günü : 5 Ekim 2020 Pazartesi

Safer ayı 19. günü : 6 Ekim 2020 Salı

Safer ayı 20. günü : 7 Ekim 2020 Çarşamba

Safer ayı 21. günü : 8 Ekim 2020 Perşembe

Safer ayı 22. günü : 9 Ekim 2020 Cuma

Safer ayı 23. günü : 10 Ekim 2020 Cumartesi

Safer ayı 24. günü : 11 Ekim 2020 Pazar

Safer ayı 25. günü : 12 Ekim 2020 Pazartesi

Safer ayı 26. günü : 13 Ekim 2020 Salı

Safer ayı 27. günü : 14 Ekim 2020 Çarşamba

Safer ayı 28. günü : 15 Ekim 2020 Perşembe

Safer ayı 29. günü : 16 Ekim 2020 Cuma

Safer ayı 30. günü : 17 Ekim 2020 Cumartesi

NOT : Dinimizde geceler önce geldiği için yukarıda yazan günlerden bir önceki gece o günün gecesi olmaktadır. Yani mesela Safer ayının 10. gecesi 26 Eylül Cumartesi'yi 27 Eylül Pazara bağlayan gecedir. Safer ayının 10. günü ise 27 Eylül Pazar günüdür.

SAFER AYINDA YAPILACAK İBADETLER

SAFER AYININ İLK GECE NAMAZI

Safer ayının 1. gecesi ( 17 Eylül Perşembe'yi 18 Eylül Cuma'ya bağlayan gece, yani bu gece ) kılınacak namazın tarifini sizlere aktaralım.

Safer ayının ilk gecesinde yatsıdan sonra vitirden önce 4 rekat namaz kılınır.

Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 11 kere Kafirun Suresi,

İkinci rekatta Fatiha'dan sonra 11 kere İhlas Suresi,

Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra 11 kere Felak Suresi,

Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra 11 kere Nas Suresi okunur. Selam verildikten sonra 70 kere aşağıdaki tesbih çekilir:

"Sübhanallahi velhamdülillahi velêilehe illallahu vellahu ekber. Velâ havle velâ g(k)uvvete illê billêhil aliyyil azim."

Bu tesbihin Türkçe anlamı : "Allah-u Te'âlâ noksan sıfatlardan münezzehtir. Bütün hamdler Allah-u Te'ala'ya mahsustur. Allah-u Te'ala'dan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah-u Te'ala en büyüktür. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş, hiçbir ibadete de kuvvet yoktur."

tesbihi okunur.

Ardından peşine de 70 kere :

"İyyâ keneğbudü veiyyâ kenesteîn."

Türkçe anlamı : "Ancak Sana ibadet (ve kulluk) ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz."

Fatiha Suresi'nin 5. ayeti okunur.

Kaynak: (Muhammed ibnü Hatîriddîn, el-Cevâhiru'l-hams, sh:50-52, İbrahim el-Ensari, Şeyh Mahmud Sami, Muhammed Abidin, Tenbihul-kulubin-na'ime)

Allah kılmış olduğunuz namazları ve yapmış olduğunuz duaları kabul eylesin. Amin...

SAFER AYININ UĞURSUZ VE MUSİBET AYI OLDUĞU SÖYLENTİSİ DOĞRU MUDUR? BU AYA ÖZEL İBADET VEYA DUA VAR MIDIR? (DİYANETİN AÇIKLAMASI)

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.