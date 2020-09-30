Saf Suresi anlamı nedir? Saf Suresi tefsiri nedir? Saf ne demektir? Saf suresinin Arapça okunuşu nedir? Saf Suresinin konusu nedir?

Saf Kur'an'ı Kerim'in 14. ayeti olan Saf suresi anlamı nedir? Saf suresi konusu nedir? Safsuresi Arapça anlamı nedir?

SAF SURESİ NEDİR? SAF SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU NASIL OLMALIDIR?

1. Ayet Tefsiri

1.Sebbeha lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardı ve huvel'aziyzulhakiymu.

2-3. Ayet Tefsiri

2.Ya eyyuhelleziyne amenu lime tekulune ma la tef'alune.

3.Kebure makten 'ındallahi en tekulu ma la tef'alune.

4. Ayet Tefsiri

4.İnnallahe yuhıbbulleziyne yukatilune fiy sebiylihi saffen keennehum bunyanun mersusun.

5-7. Ayet Tefsiri

5.Ve iz kale musa likavmihi ya kavmi lime tu'zuneniy ve kad ta'lemune enniy resulullahi ileykum felemma zağu ezağallahu kulubehum vallahu la yehdiylkavmelfasikıyne.

6.Ve iz kale 'ıysebnu meryeme ya beniy israiyle inniy resulullahi ileykum musaddikan lima beyne yedeyye minettevrati ve mubeşşiren biresulin ye'tiy min ba'diy-ismuhu ahmedu felemma caehum bilbeyyinati kalu haza sıhrun mubiynun.

7.Ve men azlenu mimmeniftera 'alellahilkezibe ve huve yud'a ilel'islami vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.

8-9. Ayet Tefsiri

8.Yuriydune liyutfiu nurallahi biefvahihim vallahu mutimmu nurihi velev kerihelkafirune.

9.Huvelleziy ersele resulehu bilhuda ve diynilhakkı liyuzhirehu 'aleddiyni kullihi velev kerihelmuşrikune.

10-14. Ayet Tefsiri

10.Ya eyyuhelleziyne amenu hel edullukum 'ala ticaretin tunciykum min 'azabin eliymin.

11.Tu'minune billahi ve resulihi ve tucahidune fiy sebiylillahi biemvalikum ve enfusikum zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemune.

12.Yağfir lekum zunubekum ve yudhılkum cennatin tecriy min tahtihel'enharu ve mesakine tayyibeten fiy cennati 'adnin zalikelfevzul'azıymu.

13.Ve uhra tuhıbbuneha nasrun minallahi ve fethun kariybun ve beşşirilmu'miniyne.

14.Ya eyyuhelleziyne amenu kunu ensarallahi kema kale 'ıysebnu meryeme lilhavariyyiyne men ensariy ilellahi kalelhavariyyune nahnu ensarullahi feamenet taifetun min benuy israiyle ve keferet taifetun feeyyednelleziyne amenu 'ala 'aduvyihim feasbehu zahiriyne.

SAF SURESİ TÜRKÇE MEALİ NEDİR?

1.Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah ıçin tesbih etmektedir. O, öyle üstündür, öyle hikmet sahibidir.

2.Ey iman edenler, niçin yapmayacağınız şeyi söylersiniz?

3.Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında büyük öfke ile karşılanır.

4.İyi bilin ki, Allah kendi yolunda kurşunlu bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.

5.Hani bir zaman Musa kavmine: "Ey kavmim, benim size (gönderilmiş) Allah'ın peygamberi olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?" demişti. Sonra onlar yamukluk edince, Allah'da kalplerini yamulttu. Öyle ya, Allah fasıklar güruhunu doğru yola çıkarmaz!

6.Bir vakit de Meryem oğlu İsa: "Ey İsrail oğulları, ben size Allah'ın elçisiyim. Önümdeki Tevrat'ın doğrulayıcısı ve benden sonra gelecek, adı Ahmed olan bir peygamberin müjdecisi olarak geldim." dedi. Sonra o, onlara apaçık delillerle gelince: "Bu apaçık bir büyüdür!" dediler.

7.İslama davet edilirken Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim de kim olabillr? Allah da zalimler topluluğunu muvaffak etmez.

8.Onlar, Allah'ın nurunu ağızyarıyla söndürmek istiyorlar. Allah ise nurunu tamamlayacaktır, isterse kafirler hoşlanmasınlar!

9.O'dur dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet kanunu ve hak dini ile gönderen; isterse müşrikler hoşlanmasınlar!

10.Ey iman edenler, sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi size?

11.Allah'a ve Resulüne iman edip mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda savaşırsınız; eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır.

12.Günahlarınızı bağışlar ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerinde hoş hoş meskenlere koyar. İşte büyük kurtuluş odur.

13.Seveceğiniz bir diğer (nimet) daha var; Allah'tan yardım ve yakın bir zafer! Müjdele müminleri!

14.Ey iman edenler, Allah yardımcıları olun! Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere: "Allah yolunda benim yardımcılarım kimdir?" dedi. Havarileri: "Biz Allah (yolunun) yardımcılarıyız." dediler Bunun üzerine İsrail oğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik o suretle onlar üstün gelip yüze çıktılar.

SAF SURESİ HAKKINDA

Medine Dönemi'nde inen Saf Suresi, Kur'an'ı Kerim'in ondördüncü ayettir. Sure, adını 4. ayette geçen 'saff' kelimesinden almıştır. Saf, dizi, sıra demektir. Surenin konusu başlıca Allah yolunda cihad yapılmasıdır.

SAF SURESİ NUZÜL

Kur'an'ı Kerim'deki sıralamada altmış birinci, iniş sırasına göre yüz dokuzuncu suredir. Tegabün suresinden sonra, Cum'a suresinden önce Medine'de inmiştir.

SAF SURESİ KONUSU

Kişinin yaptığı davranışlarıyla bağdaşmayan iddialarda bulunması, yaptığıyla söylediğinin farklı olmasının, Allah katında çirkin sayıldığını belirterek öz ve söz arasındaki uyumun önemine vurgu yapılmaktadır. Allah yolunda savaşanların O'nun hoşnutluğunu kazanabilmeleri için tek bir yürek ve tek vücut gibi olmaları gerektiğine dikkat çekilmektedir.

İsrâiloğulları'nın verdikleri sözü tutmamaları, Hz. Musa'yı üzmeleri ve Hz. İsa'nın kendisinden sonra gelecek peygamberi söylemesine rağmen ona vefasızlık etmeleri eleştirilmektedir. Gerçek kurtuluşun Allah'a ve resulüne iman edip malıyla canıyla Allah'ın gösterdiği yolda çaba harcamaktan geçtiği bildirilmektedir.