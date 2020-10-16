Sabriye Şengül kimdir, nerelidir? Sabriye Şengül boyu ne kadar? Sabriye Şengül'ün sevgilisi kimdir? Sabriye Şengül dünya şampiyonu olduğu dal nedir?

Pek çok spor dalında faaliyet gösteren, televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla da adını daha çok duyuran Sabriye Şengül kimdir? Sabriye Şengül dünya şampiyonu olduğu dal nedir?

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

1988 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Sabriye Şengül, 2006 yılında boksla tanıştı. Sabriye Şengül'ün hayatı bu tarihten sonra değişti. Spor hayatına hentboll oynayarak başlayan Sabriye Şengül, tavsiye sonrasında kickboks'a da yöneldi.

Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu belirten Sabriye Şengül'ün en öne çıkan özelliği ise hırslı bir kimliğe sahip olması. Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, spor hayatını şu sözlerle anlatıyor: "Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, 'Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş' deyince neden olmasın dedim. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor."

SABRİYE ŞENGÜL'ÜN DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUĞU DAL NEDİR?

Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Sabriye Şengül şampiyon oldu.

Avusturya Vienna'da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Sabriye Şengül, Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenerek 2'inci kez Dünya şampiyonu oldu.

SABRİYE ŞENGÜL'ÜN BOYU

Dünya şampiyonluğu olan Sabriye Şengül'ün boyu 1.69 metredir.

SABRİYE ŞENGÜL'ÜN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Sabriye Şengül'ün sevgilisinin İtalyan Model Francesco Lo Moro olduğuna dair bazı iddialar ortaya atılmıştı.