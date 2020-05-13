Şabaniye filmi nedir? Şabaniye film konusu nedir? Şabaniye film oyuncuları kimler? Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Türk sineması efsanesi Şabaniye!

Şabaniye, yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği, 1984 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal ve Çiğdem Tunç paylaşmıştır. Türk halkının yıllardır bıkmadan ve severek izlediği film olan Şabaniye hakkında merak edilenler haberimizde.

ŞABANİYE FİLM KONUSU NEDİR?

Şaban, beceriksizliği ve saf haliyle dikkatleri çekse de kan davası yüzünden kadın rolüne girmek zorunda kalır ve Şabaniye olur, kadın halinde ise sanki ayrı bir kişidir. Kan davalısı kendisine aşık olmakta, kendisi de kanlılarının kızlarına aşık olmaktadır.

ŞABANİYE

ŞABANİYE FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Şaban / Şabaniye

Çiğdem Tunç - Nazlı

Erdal Özyağcılar - Şeyhmus

Adile Naşit - Hatice

Reha Yurdakul - Şef Garson

Aliye Rona - Ayşe

Turgut Boralı - Dursun

Sırrı Elitaş - Şaban'ın Babası

Nezahat Tanyeri -

Kartal Tibet - Kartal Tibet

Nermin Denizci - Assolist

Kubilay İBİŞ -