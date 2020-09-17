Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Şaban Sevinç hakkında araştırmalar yapılıyor. Şaban Sevinç kimdir? Şaban Sevinç kaç yaşında, nereli? Şaban Sevinç hayatı ve biyografisi!

ŞABAN SEVİNÇ KİMDİR?

1 Mayıs 1964 tarihinde Bafra'da doğdu.

1981 yılında Bafra Lisesi'nden, 1988 yılında Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

1987'de Milliyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda gazeteciliğe başladı.

1989 yılında Hürriyet Gazetesi'ne geçti.

1990'da kısa dönem er olarak 8 aylık askerlik görevini tamamladı.

1992 yılında Hürriyet Gazetesi'nin CHP ve Parlamento Muhabiri olarak görevlendirildi.

2005 yılında CHP Meclis Grubu'nun önerisiyle TBMM tarafından Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçildi.

2012 yılından bu yana Halk TV Genel Müdürlüğü görevini sürdürüyor.

1991 yılında Selma Sevinç ile evlendi. Melisa ve Devrim Can isimli iki çocuğu bulunmaktadır.1968 yılında Kırşehir'in Boztepe ilçesinde doğan Şaban Sevinç, lise eğitimini Ankara'da Yenimahalle ilçesinde Mustafa Kemal Lisesi'nde tamamladı.

Şaban Sevinç , Üniversite eğitimini ise Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi'nde ise Yüksek Lisans yaptı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1994 yılında mezun oldu.

Şaban Sevinç , Bir sonraki yıl Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk görevine başlayan Gültekin daha sonra Adalet Bakanlığı Uluslararasi Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü çalışmaya başladı. 2005-2011 yılları arasında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı iken Temmuz 2011 kararnamesi ile Gaziantep'e 3. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi olarak atandı. Uluslararası hukuk ve Ceza hukuku alanlarında uzman olan Gültekin avukatlık görevine devam ediyor.