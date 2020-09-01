Sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazı kaç rekat? Sabah namazı kılınışı, saat kaçta kılınır?

Sabah namazı 5 vakit farz namazından birisidir. Sabah namazı gece 12'den sonra kılınan ilk namazdır. Sabah namazı vaktinden sonra hava aydınlanmaya yani güneş açmaya başlar. Peki sabah namazı nasıl kılınır, sabah namazı kaç rekattır, sabah ezanı kaçta okunuyor tüm detaylar haberimizde...

SABAH NAMAZI NEDİR?

Sabah namazı Müslümanların güneş doğmadan önce ibadet olarak kıldığı farz bir namazdır. Sabah namazı toplamda 4 rekattır. 2 rekatı sünnet ve 2 rekatı farzdır . İlk olarak 2 rekat sünnet kılınır. Akabinde 2 rekat farz kılınır. Cemaatle kılmak çok sevaptır.

Sabah namazı İmsak vaktinde de kılınabilir. Sabah Namazının farzında zammı sureleri uzun okumak daha faziletlidir. Mesela Ramazan ayında sabah ezanı imsak vaktinde okunuyor. Ardından ise namaz kılınabiliyor. İmsak vakti normal sabah ezanından ortalama 40-50 dakika önce girmektedir. Yani imsak vakti girildiğinde de sabah namazı kılınabilir.

SABAH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere toplamda 4 rekattır. İlk olarak 2 rekat sünneti eda edilir. Ardından 2 rekat farz namazı eda edilir. Sabah namazının sünneti en kuvvetli sünnettir. Sabah namazının sünneti hakkında Peygamber Efendimiz (S.A.V.) "Sabah namazının iki rekâtı, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır." şeklinde buyurmuştur. Bu bakımdan alimler tarafından sünnetin kesinlikle kılınması tavsiye edilmiştir.

Sabah namazı rekatları sırasıyla aşağıdaki gibidir:

2 rekat sabah namazının sünneti

2 rekat sabah namazının farzı

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?

Sabah namazı toplamda 4 rekatlık bir namazdır. Sırasıyla nasıl kılınır detaylı şekilde onu yazalım.

SIRASIYLA SABAH NAMAZI 2 REKAT SÜNNETİ KILINIŞI

1. Rekat:

- "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya. Uydum Kur'an-a, döndüm kıbleye." diye niyet edilir. (Sadece 'Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya.' diye niyet etse de olur.)

- Niyetten sonra "Allahu Ekber" diye tekbir getirilir ve namaza başlanır.

- Namaza başladıktan sonra ilk olarak "Sübhaneke" duası okunur.

- Ardından "Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim." denilerek euzü besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur.

- Fatiha Suresinden sonra namaz sureleri (Zamm-ı Sure) okunur. Veya Kur'an-ı Kerim'den istediğiniz sure okuyabilirsiniz. En az 3 ayet de olur.

- Zammı Sure okuduktan sonra "Allahu Ekber" denilir ve rükuya gidilir.

- Rukuda 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur. Sonra "Allahu Ekber" diyerek oturma pozisyonuna gelinir. Ardından 2-3 saniye bekledikten sonra tekrardan "Allahu Ekber" diyerek 2. secdeye gidilir. Burada yine 3 defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Akabinde "Allahu Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir. Böylelikle 2. rekata başlanılmış olur.

2. Rekat:

- Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. 2. rekatta Subhaneke okunmaz.

- Fatiha'dan sonra Zammı Sure okunur. Ardından "Allahu Ekber" denilerek ruküya gidilir.

- Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Sonrasında "Semi Allahulimen Hamide" denilerek ayağa doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd" denilir ve sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.

- Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 2 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Burada Ettehıyyatü - Allahümme Salli - Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur.

- Akabinde "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" diyerek önce sağa sonra sola selam veririz ve namazı bitirmiş oluruz.

- Allah kabul eylesin...

SIRASIYLA SABAH NAMAZI 2 REKAT FARZININ KILINIŞI

1. Rekat:

- "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya. Uydum Kur'an-a, döndüm kıbleye." diye niyet edilir. (Sadece 'Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya.' diye niyet etse de olur.)- Niyetten sonra "Allahu Ekber" diye tekbir getirilir ve namaza başlanır. Niyeti kalpten getirmek çok önemlidir.

- Namaza başladıktan sonra ilk olarak "Sübhaneke" duası okunur.

- Ardından "Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim." denilerek euzü besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur.

- Fatiha Suresinden sonra namaz sureleri (Zamm-ı Sure) okunur. Veya Kur'an-ı Kerim'den istediğiniz sure okuyabilirsiniz.

- Zammı Sure okuduktan sonra "Allahu Ekber" denilir ve rükuya gidilir.

- Rukuda 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur. Sonra "Allahu Ekber" diyerek oturma pozisyonuna gelinir. Ardından 2-3 saniye bekledikten sonra tekrardan "Allahu Ekber" diyerek 2. secdeye gidilir. Burada yine 3 defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Akabinde "Allahu Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir. Böylelikle 2. rekata başlanılmış olur.

2. Rekat:

- Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. 2. rekatta Subhaneke okunmaz.

- Fatiha'dan sonra Zammı Sure okunur. Ardından "Allahu Ekber" denilerek ruküya gidilir.

- Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Sonrasında "Semi Allahulimen Hamide" denilerek ayağa doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd" denilir ve sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.

- Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 2 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Burada Ettehıyyatü - Allahümme Salli - Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. Yani Ka'de-i ahîre oturuşunda 2 rekatlık namaz olduğu için Tahiyyat-Salli-Barik-Eabbena tüm dualar okunur.

- Akabinde "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" diyerek önce sağa ve "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" diyerek sonra da sola selam veririz ve namazı bitirmiş oluruz.

- Allah kabul eylesin...

Böylelikle sabah namazının 2 rekat sünnetini ve 2 rekat farzını kılmış oluruz. Yani toplam 4 rekat namazı eda etmiş oluruz.

SABAH NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR? NE ZAMAN KILINIR?

Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle birlikte güneş doğmasına kadar kılınabilen bir farz namazdır. Günün ilk namazıdır. Toplamda 4 rekattır. Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdıkın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de, "Artık (Ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187) buyrulmaktadır. İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Bununla birlikte, konuyla ilgili bazı rivayetlere dayanan Hanefîler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) kılınmasını daha uygun (müstehab) bulmuşlardır (İbnü'l-Hümâm, Feth, I, 227; İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 29-30; Zeylaî, Tebyîn, I, 82) Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir (Tirmizî, Salât, 5).

Bunlara ek olarak kış aylarında sabah namazı vakti daha geçe geliyor. Yani kış aylarında geceler uzun olduğu için sabah namazı da sabah 7-8 gibi kılınabiliyor. Fakat yaz aylarında ise tam tersi bir durum vardır. Yaz aylarında geceler kısa olduğundan sabah namazı gece 3-4 civarlarında kılınmaktadır. Kısacası her gün sabah namazının vakti değişmektedir. İl il saat kaçta kılınır öğrenmek isterseniz"Namaz Vakitleri " sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İL İL SABAH NAMAZI VAKİTLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

SABAH NAMAZI İMSAK VAKTİNİN GİRMESİYLE KILINABİLİR Mİ?

Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdıkın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de, "Artık (Ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187) buyrulmaktadır. İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Bununla birlikte, konuyla ilgili bazı rivayetlere dayanan Hanefîler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) kılınmasını daha uygun (müstehab) bulmuşlardır (İbnü'l-Hümâm, Feth, I, 227; İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 29-30; Zeylaî, Tebyîn, I, 82) Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir (Tirmizî, Salât, 5).

Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Zira Cebrail'in Hz. Peygambere (s.a.s.) imamlık ettiğine ilişkin hadise göre Cebrail sabah namazını birinci günde tan yeri ağardığında, ikinci günde de ortalık aydınlanıp güneş doğmasına yakın bir vakitte kıldırmış ve "Bu iki vaktin arası, senin ve senin ümmetin için sabah namazının vaktidir." (Tirmizî, Salât, 1; Nesâî, Mevâkit, 5,9; Muvatta, Vükût, 3) demiştir.

CEMAATE YETİŞMEK İÇİN SABAH NAMAZININ SÜNNETİ TERK EDİLEBİLİR Mİ?

Sünnetler içerisinde en kuvvetlisi, sabah namazının farzından önce kılınan iki rekâtlık namazdır. Çünkü bu namazla ilgili olarak, Hz. Peygamber'den (s.a.s.) bu namazın çok daha faziletli olduğuna dair, diğer nafile namazlar hususunda söylenmeyen sözler varid olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Sabah namazının iki rekâtı, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır." (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 96) buyurmuştur.

Herhangi bir farz namaz için ikâmete başlandığında veya imam namaza başladığında nafile namaz kılmak mekruh olup, cemaate katılmak gerektiği hâlde, faziletinden dolayı sabah namazının farzından önce kılınan iki rekâtlık sünnet bundan istisna edilmiştir (Kâsânî, Bedâi', I, 297). İmkân olduğunda bu faziletin kaçırılmaması gerekir.

Bu itibarla bir kimse cemaatle kılınan sabah namazının farzının son rekâtına veya bazı görüşlere göre teşehhüdüne yetişebileceğini düşünüyorsa, sünneti kılmalıdır. Buna mukabil kişi, sünnetle meşgul olduğu takdirde farzın tamamını kaçıracağından endişe ederse sünneti terk ederek cemaate katılması gerekir (İbn Mâze, el-Muhît, I, 448-449; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtar, II, 510-511).

SÜNNET NAMAZLAR KAZA EDİLİR Mİ?

Vaktinde kılınmayan beş vakit namazın farzları ile vacip olan vitir namazı kaza edilir. Kılınmayan sünnetler vakit çıktıktan sonra kaza edilmez. Ancak vaktinde kılınmayan sabah namazı, aynı gün zevalden önce kaza edildiğinde sünneti ile birlikte kaza edilir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 223). Çünkü Hz. Peygamber kılamadığı bir sabah namazını öğleden önce kaza ederken, sünnetiyle birlikte kaza etmiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 11).

Bir de öğle namazında cemaate yetişmek için sünneti kılmadan farza başlayan kişi, farzı kıldıktan sonra kılmadığı ilk sünneti de kılar. Bunu, son sünnetten önce kılabileceği gibi sonra da kılabilir.