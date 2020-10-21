Rüyada yoğurt görmek ne anlama gelir? Rüyada yoğurt yediğini görmek ne demektir? Rüyada yoğurt kaymağı görmek nasıl yorumlanır?

Rüyada yoğurt yediğini görmek birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak yoğurt yediğini görmek görmek olumlu veya hayırlı işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada yoğurt görmek anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA YOĞURT GÖRMEK

Rüyada yoğurt görmek büyük mutluluklar, temiz haberler, sevinç verici gelişmeler anlamına gelir. Rüyasında yoğurt gören kişi hayatı boyunca hiç derin yaralar almayacak, sefalete düşecek noktaya gelmeyecektir. Yoğurt bol rızık ile tabir edilir. Rüya sahibi için alın teri ile kazanılan, hakkı verilmiş, layığıyla elde edilmiş bereketli kazanç anlamına gelir. Kişi, işçi olarak çalıştığı yerden aldığı maaşından ya da kendi işini yaparak kazandığı paradan hayır ve bereket görür. Bu kişi çocuklarına ve torunlarına bırakacak kadar toprak ve mülkiyet sahibi olacaktır.

RÜYADA YOĞURT YEDİĞİNİ GÖRMEK

Rüya sahibinin kazanç kapılarının önünde hiçbir engel ve zorluk olmadığına bu nedenle her daim verdiği emeğin karşılığını fazlasıyla alacağına ve kazancının temiz olacağına delalet eder. Rüyasında yoğurdu severek yiyen kişi kara geçer fakat yüzünü buruşturarak yoğurt yiyen kişi, mal ya da para kaybederek zarara uğrar.

RÜYADA YOĞURT YAPMAK

Rüya sahibini neredeyse iflasın eşiğine getirecek derecede durmuş olan işlerinin açılmasına ve yeniden yoluna girmesine yorulur. Rüya sahibi, durgun iş sezonunda kaybettiği zararını, işlerinin açılması ile fazlasıyla karşılayacak ve tüm ağız tadı da, neşesi de yerine gelecektir.

RÜYADA YOĞURT ALMAK

Rüya sahibinin hayattaki mutluluğunun, işlerindeki zaferin sürekliliğine ve bereketin cüzdanından da mutfağından da eksik olmamasına yorulur. Rüyada yoğurt almanın bunun yanı sıra kişinin hiçbir sağlık sorunu olmayacağı anlamı da bulunmaktadır.

RÜYADA YOĞURT DÖKMEK VE İKRAM ETMEK

Rüya sahibinin nerede akşam, orada sabah anlayışıyla yaşaması nedeni ile malını hiç düşünmeden yemesine, ileride de kıtlığa düşerek bu günlerini aramasına tabir edilir. Rüya sahibi daha sonra çok pişman olacak ve başını taşlara vuracaktır.

Rüya sahibinin, arasındaki ilişkinin ileride kardeşten yakın bir dostluk haline dönüşeceğini bilmediği biri ile tanışması şeklinde tabir edilir.

RÜYADA YOĞURT KAYMAĞI GÖRMEK

Bol kazanç ve zenginlik anlamına gelir. İş hayatının günden güne daha iyi bir hal alacağına, sorunların kısa süre içinde çözüm bulacağına, seven kişilerin mutlu bir hayata kavuşacaklarına, sağlıkla ilgili sorunların yakın zaman içinde tedavi edileceğine, kardeşlerin el ele vererek bir iş kuracaklarına ve rakiplerin alt edileceğine alamettir. Rüyada yoğurt kaymağı yemek, hayırlı bir kazanç kapısı açacak bir ortaklık kurulacağı, dertlerin biteceği, dostlukların perçinleneceği, eğitim hayatı içinde büyük başarılar kazanılacağı, yeni bir haneye sahip olunacağı, kısa süre içinde büyük işler başarılacağı ve zorlukların el birliği ile aşılacağı anlamına gelir.

RÜYADA MEYVELİ YOĞURT GÖRMEK

Eğlence ve şenlik olarak yorumlanır. Rüya sahibi, kendisini birçok kişinin bir arada olduğu, şarkılı türkülü ve bol ziyafetli bir ortama girecek, hayallerine yakın zamanda sahip olacak, sorunlarından ve dertlerinden deyim yerindeyse tek kalemde kurtulacak, zor zamanları geride bırakacak ve güzel haberler ve başarılar günden güne artacak demektir. Rüyada meyveli yoğurt satmak, birçok insanın iyiliği için yapılacak bir işten ötürü bol hayır duası alınacağına, yeni bir makama sahip olunacağına, bu makam sayesinde sevilen kişilere destek olunacağına vearadaki bağların daha da sağlamlaşacağına yorulur.

RÜYADA YOĞURT YEMEK

Parasal ve ruhsal olarak iyi bir duruma gelineceğine, bol kazançlı bir işin başına geçileceğine, sevinçli haberlerin alınması ile büyük sevinç yaşanacağına, kırgınlıkların ve küskünlüklerin aşılacağına, eş, dost ve akrabalarla çok mutlu günler geçirileceğine, eğitimle ilgili olarak büyük bir sıçrama yaşanacağına ve herkesin konuştuğu ve toplumun takip ettiği bir kişi olunacağına yorumlanır. Rüyada sarımsaklı yoğurt yemek, kötü olayların ardından çok güzel gelişmelerin geleceği, büyük sevinçlerin yaşanacağı, aile bireyleri ile huzurlu ve mutlu bir hayat sürüleceği, geçim sıkıntısının sona ereceği ve kazanılan paranın bir kısmının tasarruf için ayrılacağı anlamına gelir.

RÜYADA YOĞURT MAYALAMAK

Aile bireyleri için çok iyi gelişmeler yaşatacak bir proje gerçekleştirmeye, hayırlı ve kazançlı bir iş yeri kurmaya, haksızlık yapan kişilerin ceza alması için gerekenleri yapmaya, sevilen kişileri düştükleri kötü durumlardan kurtarmak için destek olmaya, zor bir dönemi ve durumu kolayca atlatmaya, hayırlı bir kısmet ile dünyaevine girmeye veşansı en iyi şekilde kullanmaya yorulur. Rüyada ekşi yoğurt mayalamak, kişinin, uzun zamandan beri peşinde koştuğu bir işte sıkıntılı dönemler geçireceğine, ekonomik olarak darlığa düşeceğine, ancak daha sonra yakınlarından birinin vereceği destekle toparlanacağına ve işlerini düzene sokacağına işarettir.

RÜYADA YOĞURT SATIN ALMAK

Kişinin, okul hayatının çok iyi bir şekilde gideceği, bu sayede iş hayatında büyük tecrübeler kazanacağı, yeni bir haneye sahip olacağına delalet eder. Göstereceği başarılı performans sayesinde iş yerinde yüksek bir mevkiyeterfi alacağı, sevdiği kişi ile arasını bozmak isteyen kişilere büyük bir ders vereceği ve kendisini zarar ettirebilecek bir işten alnının akıyla kurtulacağı anlamına gelir. Rüyada süzme yoğurt satın almak, zahmetli bir işe girip sabır gösterilmesi ve tutumlu davranılması ile büyük bir başarı elde edileceğine, iş hayatı içinde yeni bir sayfa açılacağına, yakın bir arkadaşla yaşanan tartışmanın tatlıya bağlanacağına, sağlık sorunlarının kısa süre içinde tedavi ile aşılacağına ve hayırlı bir evlat olunacağına tabir edilir.

RÜYADA YOĞURTLU ÇORBA GÖRMEK

Kalan bir miras sayesinde iş sahibi olmaya, yeni iş kollarına giriş yapmaya delalet eder. Uzun zamandan beri ilgi duyulan bir kişiye açılmaya vesile olmaktadır. Kardeşlerden birinin yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili olarak hayırlı ve güzel haberler almaya, yardıma muhtaç kişilere yardım etmeye, kıskanç kişileri haneden uzaklaştırmaya, rahat ve huzurlu bir hayatın kapısını açmaya ve hayallere kavuşmaya delalettir. Rüyada yoğurt çorbası içmek, yapılan hataların telafi edilmesi ve iş konusunda bazı büyük kararların alınması ile uzun zamandan beri ertelenen yurt dışına çıkma konusunun gündeme geleceğine ve ile bireylerinin de desteklerinin alınıp bu kararın uygulamaya konulacağına işarettir.

RÜYADA YOĞURT YEMEK VE YEDİRMEK

Rüya sahibinin, yaptığı işte kazandığı ne varsa ailesi ve sevdiği kişilerle bölüşeceğine, onların yaralarına merhem olacağına, sorunlarının ve dertlerinin çözümü için bazı fırsatlar yaratacağına, sağlığı ile ilgili sorun yaşayan bir akrabasının tedavisini üstleneceğine ve bozulan moralleri tamir etmek için elinden gelen her şeyi yapacağına delalet eder. Rüyada yoğurt yedirmek ve dağıtmak, iş konusunda uzun bir süreden beri sorun yaşayan bir akrabaya iş olanağı sağlanacağına, zarar getirecek bir işten uzak durulacağına, yardıma muhtaç kişilere yardım eli uzatılacağına ve hayatı değiştirip mutlu bir hayatın kapısını açacak bir konuda çok önemli bir karar verileceğine yorulmaktadır.

RÜYADA YOĞURT GÖRMENİN PSİKOLOJİK YORUMU

Yapılan işlerin yeni kapılar açması ve büyük bir rahatlık elde edilmesi ile mutlu ve huzurlu bir hayat yaşanacağı anlamına gelir. Sıkıntıların bitmesi ve yeni bir hayata adım atılması ile ruhen yaşanan rahatlığın rüyalarda kendisini farklı şekillerde göstermesi sıkça rastlanan ve iyiye yorulan bir durumdur.

Eşlerin birbirine güvenmesi ve güzel bir yuvaya kavuşmaları sayesinde huzuru bulacaklarına ve gerçek hayatta nasıl mutlularsa rüyalarda da mutluluk ve huzur gibi duygulara sahip olacaklarına işaret eder. Ancak bazı kötü olayların ardından görüldüyse çok dikkatli olunmalıdır.