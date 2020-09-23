Rüyada tırnak kesmek? Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Rüyada tırnak kesmek manası nedir? Rüyada tırnaklarımızı kesmek ne anlama gelir?

Rüyada tırnak kesmek, ne zaman ve nerede tırnak kestiğiniz gibi ayrıntılara göre değişir. Genel anlamda hayırlara yorulan bu rüya, kesilen tırnağın temiz ya da pis olmasına göre gece ya da gündüz olmasına göre ve daha birçok duruma göre değişiklik gösterir.

RÜYADA TIRNAK KESMEK

Güzel haberlere delalet olarak kabul edilir. Sıkıntıların sona ermesi anlamına gelen rüyada tırnak kesmek, aynı zamanda düşmanlara karşı elde edilen zafer olarak da tabir edilir. Bu zafer gayet anlı ve şanlı olacaktır ve karşı tarafın kesin bir mağlubiyetiyle sonuçlanacaktır. Hayırlı olaylar ile karşılaşmaya, güç ve kuvvet sahibi olmaya, düşmanı yenip zafer elde etmeye, hayır işlerinde bulunmaya, temiz amele, zor çözülecek olan bir sıkıntının son bulacağına, uzun zamandır üzüntü yaratan durumlardan kurtulup huzura ermeye, rahatlamaya, yeni başlangıçlara ve temiz hayata işaret eder.

Rüyada tırnak kesmek rüyayı gören kişinin geçmişte yaşadığı ve ona acı veren biriyi artık unutması o olayı atlatması gerektiği anlamına gelir. Rahatsızlık veren olaylardan ya da durumlardan kurtulup en kısa sürede yaşanan ve üzerinde çok büyük iz bırakan olayları unutup hayatına devam edeceğine delalet edilir.

RÜYADA TIRNAK ETİ KESMEK

Çok büyük kapılarını açılacağı büyük kazançların elde edileceği, büyük kapıların sizler için sonuna kadar açılacağı, doğru kararlar alıp işini çok büyüteceğine ve girdiği her işte çok başarılı olacağına, fikirleri ve düşüncelerinin değer göreceği ve karşılığında iyi paralar kazanacağı bu paraların hep hayırlı yerlerden geleceği anlamına gelir.

RÜYADA TIRNAK ETİ KESMEK

Sıkıntılarını bir köşeye atacağına, doğru kararlar alarak iş hayatında değişiklikler yapacağına,yeteneklerini çok daha göze çarpacak şekilde ortaya koyma fırsatı bulacağına, kurtuluşu yakalayacağına,mesleki başarı yakalamak adına pek çok kursa katılacağına, hayatının bu sayede güzelleşeceğine, işaret eder.

RÜYADA KİRLİ TIRNAK KESMEK

Eğer rüyanızda kirli tırnak kesiyorsanız pek de hayırlara yorulmaz. Aile büyüklerinizi dinlemeyeceğinize ve bu sebeple maddi sıkıntılarla boğuşacağınıza, finansal destek bulmakta güçlük çekeceğinize ve bu sebeple birçok problemle karşılaşacağınıza delalet eder. Dileklerinin ve hayallerinin hayırlısıyla gerçekleşeceğine, endişelerin son bulacağına, uğranacak maddi zararlardan ötürü sıkıntıya düşüleceğine, sıkıntıların çözüme ulaşacağına, büyük üzüntü verecek olayların yaşanacağına, üzüntülerin en kısa sürede geçeceğine tabir olunur.

RÜYADA MANTARLI TIRNAK KESMEK

Eğer bir ilşkiniz varsa bu maalesef kavgalara ve kötü olaylara işaret eder. Bu olaylar sonunda kişilerin birbirini kıracağı üzeceği ancak iki tarafında kendini haklı bulduğu için yolundan dönmeyeceğine de yorulur. aralarına nefret gireceğine, gözünde ve içinde hiçbir şeyin kalmayacağına,büyük hatalar yapacağına, o işin tüm risklerini göze alacağına, elini attığı işleri istediği şekilde nihayetlendireceğine, sıkıntı çekilen olayların kısa süre içinde çok sorun yaratacağına, girdiği işlerde zorluk çekeceğine, huzurlu ve mutlu olunacağına yorulur. Oldukça dikkatli olunmalı çiftler arasında sözlere dikkat edilmeli.

Bazen de rüyada mantarlı tırnak kesmek zenginlik ve güzellik içinde bir hayat geçireceğine, hayırlı olarak yorumlanır.

RÜYADA MAKASLA TIRNAK KESMEK

Başarılarının artıp çok mutlu bir insan haline geleceğine çektiği acıların zamanla yoluna gireceğine, her yaptığından bir hayır doğacağına. Oldukça başarılı işlere imza atacağına oldukça başarılı bir kimse olacağına işaret eder. Hayırlı bir kişi ile evlilik konusunda adım atılacağına, toplum içindeki yerin değerleneceğine ve itibarın da artacağına, maddi ve manevi açıdan zorluklarla karşılaşılacağına, tartışmalı durumlara düşüleceğine, hasretin biteceğine, gösterilecek olan sabır ve azim ile bu işten çok iyi kazanç elde edileceğine,yardım ettiği kişilerden ihanet göreceğine de işaret eder.

RÜYADA GECE TIRNAK KESMEK

Büyüklerimizin de hep söylediği gibi rüyanızda tırnaklarınızı gece vakti kesiyorsanız bu pek de hayırlı değildir. Sonuna kadar gelmiş bir işin bozulacağı anlamına gelir. Bu iş bel bağlamış ta olsanız maalesef sonuna gelince bozulacak ve sizi üzecektir. Özellikle son anda evliliklerin bozulmasına veya nikâhtan dönülecek olmaya yorumlanan rüya, kişinin biriktirdiği sorunları bir anda ortaya koymasıyla yaşanacak bir krizin de alameti olabilir.

RÜYADA CAMİDE TIRNAK KESMEK

Rüya sahibine hayatında hiç unutamayacağı meseller anlatan, örnekler veren ve hayatını tamamen değiştirmesi için yardımcı olan ulema birinin varlığına yorumlanır. Yaşça kişiden büyük bu insan sayesinde içindeki imanı daha da güçlendirecek olan rüya sahibinin dinine uygun şekilde yaşayacağının tabiridir.

RÜYADA ANNENİN TIRNAĞINI KESMEK

Cennetin annelerin ayağının altında olduğuna inanan rüya sahibinin, hayattayken annesine ve diğer aile büyüklerine en iyi şekilde muamele yaptığını, asla onları üzmediğini, isteklerini yerine getirdiği gibi, bolca hayır dualarını aldığını, iyi bir evlat, vicdanlı biri olarak işlerinin de her daim yolunda gideceğini delalet eder.