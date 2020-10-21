Rüyada telefon almak ne anlama gelir? Rüyada telefon aldığını görmek ne demektir? Telefon satın almak ve hediye almak nasıl yorumlanır?

Rüyada telefon almak birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak telefon almak olumlu ve hayırlı işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada telefon almak anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA TELEFON ALMAK

Rüyada telefon almak, hayırlı bir rüyadır. Rüyayı gören kişinin, iş hayatında ya da aile hayatında yaşadığı sıkıntıların çözümüne çok büyük katlı sağlayacak, çok güzel gelişmelerin ortaya çıkmasına vesile olacak, çok büyük kazançlar getirecek haberler alınacağına ve hiç beklenmedik bir zamanda hiç beklenmedik bir kişiden miras kalacağına alamet eder. İş hayatında ortaya konulan çalışmaların yöneticiler tarafından çok beğenilmesi sayesinde çok iyi bir mevkiye terfi edilmeye rivayet eder.

RÜYADA TELEFON ALDIĞINI GÖRMEK

Rüyada telefon almak ile aynı anlama gelmektedir. Rüyayı gören kişinin, çok uzaktaki bir akrabasından çok büyük bir miras kalacağına, sıkıntılı olduğu bir durumda rüya sahibinin sevinçten havalara uçmasına vesile olacak bir haber alacağına ve bu haber sayesinde çok mutlu olacağına rivayet eder.

RÜYADA TELEFON SATIN ALMAK

Rüyayı gören kişinin, gerçekleştirdiği projeler sayesinde çok büyük başarılar elde edeceğine, yüklü miktarda para kazanacağına, çok büyük bir saygınlığa kavuşacağına ve çalıştığı yerin yönetimi tarafından üst bir mevkiye getirileceğine tabir edilir.

RÜYADA TELEFON HEDİYE ALMAK

İş hayatında çok zor zamanlar geçiren rüya sahibinin, çok büyük başarılar kazanacağına, sıkıntılarından kurtulacağına, düştüğü zor durumların üstesinden kolayca geleceğine ve şansı ve azmi sayesinde çok büyük uğraş verilerek yapılan işleri çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirerek insanları şaşırtacağına işaret eder.

RÜYADA TELEFON ALMAK İSTEMEK

Çok uzun zamandan beri sıkıntılı bir durumda bulunan rüya sahibinin, iş hayatında yaptığı çalışmalardan çok büyük zarar ettiğine, kısa bir süre de olsa hiçbir işe el atmayacağına, daha önce yaptığı bazı çalışmaların devamını getirmeye çalışacağına, eğer başarılı olursa çok büyük kazanç elde edeceğine, zararlarını telafi edeceğine ve uzun zamandan beri hayalini kurduğu şeylere ulaşacağına alamet eder.