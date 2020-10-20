Rüyalarda bazı zamanlar zihnimizin gerisindeki dürtüler ortaya çıkabilir. Bu durumlarda paniklememek ve rüyanın anlamını araştırmak önemlidir.Peki, Rüyada sevişmek ne anlama gelir? Rüyada cinsel ilişki görmek? Rüyada birisiyle sevişmek?

RÜYADA SEVİŞEN İKİ KADIN GÖRMEK

Bu rüyayı gören kişi iş hayatı ve sosyal hayatında zorluğa düşeceğine, başındaki musibetlerin art arda geleceğine, rüya sahibinin sıkıntılı bir dönem yaşayacağına işaret eder.

RÜYADA BİRİYLE SEVİŞMEK

Bu rüyayı görmek birçok anlama gelebilir ama genel olarak çıkar elde etmeye, sıkıntıdan kurtulmaya, gönül ilişkisine ya da evliliğe yorulur. Bu rüyayı gören bekarsa, sevineceği bir haber alacağına, kısa dönemde dünya evine gireceğine alamet eder. Bazı rüya yorumlarına göre, rüya sahibinin nefsi isteklerine uyarak zina ettiğine ya da kendisine helal olmayan biriyle münasebette bulunacağı söylenir.

RÜYADA SEVİŞEMEMEK

Rüyayı gören kişinin dürüst, namuslu bir insan olduğuna, bu sayede işlerinin kısa bir sürede yoluna gireceğini anlatır.

RÜYADA SEVİŞMEK İSTEMEK

Bu rüyaya göre, yaptığı işlerden ötürü başının sıkışacağına, etrafındaki insanlardan yardım alarak bu durumdan kurtulacağına ve atacağı adımlardan başarıyı yakalayacağına alamet eder. Bazı yazarlara göre, kişinin evlenme çağının geldiğine, evliliğe kendini hazır hissettiğine, bu yönde bir duyguyaşadığı anlamına gelir.

RÜYADA SEVİŞME İZLEMEK

Rüyada başkalarının sevişmelerini izlemek rüya sahibi için hiç de hayırlı anlamlara gelmez. Kişinin oldukça zor durumlara düşeceği ve oldukça sıkıntılı durumlar yaşayacağı anlamına gelir. Bu durumlardan çıkmak için çok uğraşacağı ancak oldukça debeleneceği ve canının sıkıldığı anlamına gelir.

RÜYADA TANIDIK BİRİYLE SEVİŞMEK

Rüyanızda tanıdığınız biriyle sevişmek işinin bir olay yüzünden günah işleyeceğine, günahlarından arınmak için bol sevap işlemesi gerekeceğine, yardıma muhtaç olan insanlara yardım ederek sevap kazanacağına delalet eder. Rüyada tanıdık biriyle sevişmek, rüya sahibinin zorlu bir süreç içerisine gireceğine, bu nedenle de çok dikkat etmesi gerekeceği anlamına gelir.

RÜYADA BAŞKASININ SEVİŞTİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada kişinin başkasının seviştiğini görmesipek de hayrılsı değildir. Kişinin uzun soluklu bir iş hayatına sahip olacağına bu nedenle de yorgun düşeceğine delalet eder. Rüyada başkasının seviştiğini görmek, kimi rüya tabircisine göre kişinin kötü bir haber alacağına, bu haber yüzünden uzun bir seyahate çıkacağı manasına da gelmektedir.

RÜYADA TANIMADIĞI BİRİYLE SEVİŞMEK

Rüyada tanıkadığı biriyle sevişmek günlük yaşantısında çok şaşıracağı bir olayın yaşanacağına delalet eder. Rüyada tanımadığı biriyle seviştiğini gören kişinin, uzun zamandır görüşmediği biriyle tekrardan karşılaşacağına, bu durumdan iki tarafından memnun olacağı anlamına gelir.