Rüyada savaş görmek ne demek? Rüyada savaş görmek ne anlama geliyor? Rüyada savaş görmenin manası nedir? Rüyada savaş görmek ne anlamlara gelir?

RÜYADA İKİ ÜLKE ARASINDA SAVAŞ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Toplum içinde savaşların artacağına, hastalıkların salgınların daha da baş göstereceğine, insanların bu hastalıklardan vefatlar edeceğine yorulur. İnsanların daha çok çile çekeceğine delalet eder. Çok da hayırlı olmayan bu rüya maalesef kötü olaylara gebedir.

RÜYADA SAVAŞ GÖRMEK

Kişinin rüyasında bir düşmanına karşı savaşa girdiğini görmesi ise kendi ailesinde dini bütün olan birinin varlığına işaret eder. Rüyada bir halkın kendi halkı ile savaştığını görmek ise halkın bulunduğu ülkeye barış ve huzurun geleceğine, toplumda yaşayan tüm bireylerin birbirleriyle barış içerisinde yaşayacağına işaret eder. Halk devletin yöneticisine karşı savaşıyor ise rüyada bunun anlamı o ülkede enflasyonun azalması ve bununla birlikte kişilerin alım gücünde meydana gelen artışla, bereket ve bolluk içinde yaşanabilmesi anlamına gelir.

RÜYADA SAVAŞ ÇIKTIĞINI GÖRMEK

Kişinin sevdiği ve yakını olan birinin vefat etmesine, hayatını amaçsız ve boş bir şekilde geçiriyor olduğuna işaret eder. Gören kişi için maddi anlamda sıkıntıya, ev içi yaşanacak olan olumsuzluklara, hastalıkların meydana gelmesine, kişinin çevresinde kendisine karşı kötü duygular besleyen birinin varlığına işaret eder. Aynı zamanda kişinin uzun bir yola çıkacak olmasına, rızkının peşinde koşmasına, kişinin sevdiklerinden ya da ailesinden ayrı kalacak olmasına, ülkede ekonomik olarak sıkıntıların yaşanmasına işaret eder.

RÜYADA SAVAŞTAN KAÇMAK

Kişinin çok büyük bir acizlik içende olmasına, bu acizlik içinde kıvranmasına ve çözüm bulmamasına, iş yerinde bazı sorumluluklarını başkalarına paslamasına ve üzerinden atmaya çalışmasına, kişinin yaşamış olduğu haksızlıklara karşı koyamamış olması gibi, kendisinin başına gelmiş olan tüm olumsuz durumlardan herhangi bir ders almadan o şekilde hayatına devam ettiğini gösterir.

RÜYADA SAVAŞ KAZANMAK

Rüyayı gören kişinin hayatının düzene gireceği yaşadığı tüm talihsizlerden kurtulacağı, içinin ferahlayacağı ve mutlu bir dönem geçireceği, rüyayı gören kişinin ağız tadının yerine geleceğine, kişinin sevdiği kimseler ile birlikte kutlama yapacağına delalet eder. Mutluluk verici olan haberleri almaya, hastası varsa hastasının şifa bulmasına ya da kendi rahatsızlığı varsa mutlu olmasına ve çare şifa bulmasına yorulur.

RÜYADA SAVAŞTA ÖLMEK

Kişinin en savunmasız olduğu zamanda gelecek bir haber ile çok mutlu olacağı ve bu haberin onu çok sevindireceği anlamına gelir. Kişi bu haberle havalara uçacaktır. Birçok şeyini düzene sokacaktır.

RÜYADA SAVAŞ ESİRİ OLMAK

Bu rüya pek de hayırlı değildir. Rüyada esir olmak kişinin bir savaşın pençesine düşeceği anlamına gelir. Dost ve düşmanını ayırt edeceğine ve oldukça önemli durumların ortaya çıkacağına. Artık kimin ne olduğunu anlayacağına ve rahata ereceğine işaret eder.

RÜYADA SAVAŞ GEMİSİ GÖRMEK

Kişinin çok büyük işler yapıp çok da mutlu olacağına, insanların zihinlerine kazınacağına, herkesin dimağında yer edineceğine ve oldukça mutlu bir yaşam süreceğine kendi ismini çok ileri taşıyacağına işaret eder.

RÜYADA SAVAŞ OYUNU OYNAMAK

Kişinin kendine rakip olan diğer insanlarla akıl oyunları oynadığına ve kimseye zararı olmadan akılcı yöntemler ile işlerini yürüttüğüne işaret eder. Kişinin akıllıca hamleler yaptığı anlamına gelir. Bu kişi oldukça zekidir ve çevresinden bu konuda takdir toplar.

RÜYADA SAVAŞ FİLMNİ SEYRETMEK

Kişinin stratejik hamlelerinin güçlü olduğuna ve oldukça zekice hamleler yaptığına işaret eder.

Abdulgani Nablusi ye göre; rüyada düşmanla savaşan dinine hizmete, ana babasına yardıma, karisi hakkında da kıskançlığa delalet eder.

İnsanın kendisinin bir savaşta dinsizler tarafında olduğunu görmesi, İslamiyet ten uzaklaştığına yahut dine karşı geldiğine yahut üzerine itaati gerekene karşı itaatsizlik ettiğine yahut namazını terk ettiğine delalet eder.