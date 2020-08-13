Rüyada kalabalık görmek ne anlama gelir? Rüyada kalabalık ortam görmek nasıl tabir edilir?

Rüyada kalabalık görmenin tabiri ve yorumu vatandaşlar tarafından merak edilen bir rüyadır. Rüyada kalabalık görmek görülen duruma göre değişiklik gösteriyor. Rüyada kalabalık görmek nedir, kalabalık ortam görmek nedir, kalabalık sofra ve kalabalık ev görmek, izdiham görmek, akraba toplantısı, akraba topluluğu görmek nedir?

RÜYADA KALABALIK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya tabircilerine göre rüyada kalabalık gören kişi çok azimli ve çalışkan kişi olarak yorumlanır. Bu rüyayı gören kişinin üstünden gelemeyeceği hiçbir iş yoktur şeklinde yorumlanmıştır. Rüyada açık veya kapalı mekanlarda görülen kalabalıklar sebepsiz bir araya gelen kişilere işaret eder.

Başka bir tabire göre rüyada kalabalık görmek, hedeflerin ve ideallerin gerçekleşerek, kişinin huzur, mutluluk ve refah seviyesinin artacağı, huzur içinde yaşayacağına işarettir. Meslek (iş) sahibi olan kişi rüyasında kalabalık görürse rüyası, işlerinin büyük ilgi göreceğine ve artacağına delalet eder. Kısacası rüyada kalabalık görmek genellikle güzel ve iyi şeylere yorulmaktadır.

RÜYADA KALABALIK GÖRMEK (MOLLA CAMİ)

Molla Cami'nin tabirine göre bir kimse rüyada kalabalık olduğunu görürse, o kişinin rütbesi ve saltanatı büyük olur, ismi ünlenir. Aynı şekilde rüyada izdiham görürse de bu şekilde yorumlanır. Eğer rüyada kalabalık gören kişi tüccar ise müşterisi bol olur.

DİYANET'E GÖRE RÜYADA KALABALIK GÖRMEK NEDİR?

Diyanet'e göre rüyada kalabalık kişilerin arasında bulunduğunu ve onların aralarından çıkamadığını görmek, o kimsenin büyük bir devlete nail olacağına işaret eder. Eğer rüyanızda herhangi bir kalabalık arasından yol bulup bir kenara çekildiğinizi görürseniz şu şekilde tabir edilir;

Eğer,

- rüyayı gören tüccar ise kazancının artacağına,

- rüyayı gören memur ise terfi edeceğine,

- rüyayı gören öğrenci ise sınıfını geçeceğine veya mezun olacağına,

- rüyayı gören ev hanımı ise eşi ile arasının çok iyi olacağına ve mutluluğunun artacağına işaret etmektedir.

Kısacası Diyanet'e göre rüyada kalabalık görmek genel kapsamda iyi bir şey sayılmaktadır.

NABLUSİ'NİN YORUMUNA GÖRE RÜYADA KALABALIK GÖRMEK

Rüyada kalabalık görmek Nablusi'ye göre o kişinin rütbe atlamasına, isim yapmasına işaret eder. Rüyada kalabalık gören duası makbul kimselerdense dua isteyenleri çok olacağına delalettir.

RÜYADA KALABALIK ORTAM GÖRMENİN YORUMU NEDİR?

Birçok rüya tabircisine göre rüyada kalabalık ortam görmek, kalabalık ortama girmek; kararsız kalınan bir konu hakkında yakınlarından, aile fertlerinden görüş alınacağına ve bu sayede doğru kararlar vereceğine, işle ilgili büyük bir gelişme kaydedeceğine işaret etmektedir. Yani rüyada kalabalık ortam görmek tamamen hayır olarak yorumlanır.

Bir başka tabire göre rüyada kalabalık ortam görmek kişinin yeni bir yere taşınması ile işlerinin açılacağına, yeni kişilerle tanışıp bazı kararlar vereceğine, gelirinin artacağına işarettir. Rüyada kalabalık ortam görmek rüya sahibinin büyük bir gruba liderlik edeceğine, bazı çalışmalarında büyük gelirler sağlayacağına işaret edilir. Başka bir tabire göre ise hayırlı bir kısmetle evleneceğine de yorulur.

RÜYADA KİŞİNİN KENDİNİ KALABALIK İÇİNDE LİDER OLARAK GÖRMESİ NEYE İŞARETTİR?

Rüya tabircilerine göre rüya sahibinin kendisini kalabalık içinde lider, başkan veya komutan olarak görmesi, o kişinin toplum içinde yaptıkları ve konuştukları beğeni toplayıp, çok sayılan ve sevilen bir kişi olacğına delalet etmektedir.

RÜYADA AKRABA TOPLULUĞU GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüya tabiri kitaplarına göre rüyada akraba topluluğu görmek mutluluk ve huzur verici bie işe işarettir. Yakın bir arkadaştan veya bir kişiden destek-yardım alacağına, eğitim hayatıyla ilgili karşılaştığı bir fırsatı değerlendireceğine de işarettir.

Rüyada akraba kalabalığı görmek rüya sahibinin, düğün, nişan veya sünnet gibi davetlerde sevdiği kişilerle ve akrabalarıyla biraraya geleceğine, epeydir eğleneceğine ve üzüntülüyse bu şekilde üzüntüsünü atacağına işaret eder. Kısacası rüyada akraba kalabalığı görmek şenlik ve eğlence manalarına gelmektedir.

RÜYADA İZDİHAM GÖRMEK

Rüya tabiri alimcilerine göre rüyada izdiham olduğunu görmek rüya sahibinin meslek kariyerinde yükseleceğine ve toplum içerisinde sözü geçen biri olacağına işaret eder. Kısacası rüyada izdiham görmek hayırlı olarak yorumlanır.

RÜYADA KALABALIK İÇİNDE OLMAK NEYE İŞARET EDER?

Rüyada kalabalığın içinde olmak, kalabalığın içinde kalmak diğer tabirlere göre tersine yorumlanmaktadır. Yani üzüntüye ve kedere sebep olacak olayların yaşanacağı anlamına gelmektedir. Rüyada neşeli ve eğlenceli bir kalabalık arasında bulunmak iyiye işaret değildir. Yani tam tersi şekilde tabir edilir.

RÜYADA KALABALIK PİKNİĞE GİTMEK NEDİR?

Rüya tabircilerine göre rüyada kalabalık şekilde pikniğe gidenleri görmek, bazı sorunların olacağına ve baskıyla bazı kararlar vereceğine, bu kararlar sayesinde zarar edecek konulardan kaçınacağına, sağlık sorunları olan kişilerin sağlık kontrolünden geçeceğine işarettir. Bu rüyayı gören kişinin yeni bir yere taşınacağı, taşındığı yerde kendisine yeni bir hayat kuracağı yorumlanmıştır.

RÜYADA KALABALIKTAN ÇIKMAK NEYE YORUMLANIR?

Rüya tabircilerine göre rüyada kalabalıktan çıkmak rüya sahibinin rütbesinin, makamının veya yetkilerinin artacağına işarettir. Bu bağlamda hayat standardı da artmış olur. Kısacası rüyada büyük bir kalabalıktan çıkmayı başaran kişinin hayattaki mevkisi yükselmiş olur.

RÜYADA KALABALIK SOFRA GÖRMEK

Rüyada kalabalık sofra görmek ve bu sofrada yemek yemek hayırlı bir konu için aile bireyleriyle birlikte işbirliği yapılacağına, yapılan bu işbirliği sayesinde hep beraber refaha çıkılacağına, zorlukların aşılacağına, evli çiftler arasındaki sorunların çözüleceğine delalet eder. Rüyada kalabalık bir sofra görmek hanenin çok büyük bereketlere nail olacağı anlamına gelmektedir.

Bir başka tabire göre rüyada kalabalık sofra görmek girilecek işlerde başarı seviyesinin artacağına ve çok büyük kazançlar sağlanacağına işarettir. Ayrıca yakın bir arkadaşa iş imkanı sağlamaya da delalet ediyor.

RÜYADA KALABALIK MİSAFİR GÖRMEK NEYE İŞARETTİR?

Rüya sahibi rüyasında kalabalık bir misafir görürse bu rüya, yeni bir işle, yaşanılacak güzel olaylarla ve elde edilecek başarılarla yorumlanır. Rüyasında kalabalık misafir gören kişinin çok mutlu olacağı, hayatının düzene gireceği işaret edilmektedir. Hane halkında huzur olacak demektir.

Kısacası: Rüyada kalabalık görmek, kalabalıkla ilgili bir şeyler görmek genellikle hayırlı olarak yorumlanmıştır. Bu sayfadan tüm rüyada kalabalık görmek ile ilgili çeşitli rüya tabirlerini inceleyebilirsiniz. Ayrıca diğer rüya tabirlerine sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.