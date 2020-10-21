Rüyada çanta taşımak çok sık görülen rüyalardan birisi. Hal böyle olunca çok da sık aratılıyor. Peki, Rüyada çanta görmek ne anlama gelir? Rüyada çanta almak ne anlama gelir? Rüyada çanta çalınması ne anlama gelir? Rüyada çanta taşımak ne anlama gelir?

RÜYADA ÇANTA ÇALDIRMAK

Rüyada çanta çaldırmak ne manaya geldiği zaman zaman merak edilen başlıklardan birisi.yakın zamanda sorunların üstesinden gelecek, başarıyı yakalayacaksınız anlamındadır.

Bazen çanta rüyası, düşündüğü işi gerçekleştirmek için harekete geçmeye veya iş siparişi almaya işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada çanta görmek yolculuğa çıkmaya işarettir. Valiz, çanta. bavul vs. yapan kimseyi görmek dokumacıya, terziye, inşaat ustasına, mühendise yahut defin işleriyle uğraşan kimseye işaret eder.

RÜYADA ÇANTA KAYBETMEK

Terziye, dokumacıya, inşaat ustasına, mühendise, defin işleriyle uğraşan kimseye işaret eder. Bir çantayı kaybedip sonra bulan çalışarak mal kazanır. Çantasını kaybettiğini görmek, banka hesabında parasının azaldığına; çantasını kaybettiğini ama bir kaç gün sonra bulduğunu ve sevindiğini görmek satışa çıkardığı bir malından yüklü bir para alacağına işaret eder.

RÜYADA DERİ BİR ÇANTA GÖRMEK

Rüyada deri çanta görmek bir çok manaya gelse de evin içindeki dargınlıkların ve küskünlüklerin sona erdiği anlamına gelir. Bu küskünlük kimden kaynaklı olursa olsun bir şekilde sona erecektir. İnsanlar rahata erecektir.

RÜYADA ÇANTA ALMAK

Rüyada çanta almak işlerin engelden sonra düzeleceği anlamına gelir. Rüyada çanta bulmak yakında bir yolculuğa çıkacağınıza delildir.

RÜYADA YIRTIK ÇANTA GÖRMEK

Yırtık çanta zarara işaret eder. Bazen de rüyada yırtık çanta, çılgınca bir işe hiç düşünmeden para yatıracağınıza işarettir.

RÜYADA ÇANTA BAKMAK

Rüyada çanta bakmak işlerinizde başarılı olacağınızı haber verir. Eğer çanta yırtık veya delikse düşünmeden para yatıracağınız bir iş sizi hayal kırıklığına uğratacak ve para kaybettirecek demektir.

RÜYADA AÇIK ÇANTA GÖRMEK

Açık çanta ise, elde etmek istediğiniz para için çok uğraş emek sarf etmeniz gerekeceğini ve yakın zamanda başarılı olacağının işaretidir.