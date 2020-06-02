Rusya yeni bir korona tedavisi geliştirdi: Akciğerler ışınla dezenfekte ediliyor

Rusya'nın Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom'un, koronavirüse karşı yeni bir tedavi geliştirdiği belirtildi. "Parlayan gaz" adı verilen yöntemde, akciğerler ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte ediliyor.

02.06.2020 21:44 | Son Güncelleme: 02.06.2020 21:54

Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom'un önde gelen bilim merkezlerinden biri olan Leypunsk Fizik ve Enerji Enstitüsü'nden (FEI) uzmanların, koronavirüs tedavisinde yeni bir yöntem geliştirdiği belirtiliyor. Buna göre, söz konusu yöntemde akciğerler ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte ediliyor.

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FEI Müdürü Andrey Goverdovskiy, enstitünün koronavirüs tedavisine yönelik bir yöntem geliştirdiğini belirterek, "Bu projeye "parlayan gaz" adını verdik. Şimdiye kadar kimse bir insanın içini ultraviyole ışınla dezenfekte etmeyi başaramadı. Biz bunun nasıl yapılabileceğini bulduk" dedi.

BAŞKA RAHATSIZLIKLARI DA İYİLEŞTİRMESİ UMULUYOR

Goverdovskiy, bilim insanlarının solunduğunda aktif kalabilen ve ciğerlere doğrudan ultraviyole ışını yansıtabilen molekül ve gaz bileşenlerini belirlediğini söyledi. Rus yetkili, "Bu yöntemin koronavirüs yanı sıra tüberkülozu, onkolojik ve başka rahatsızlıkların iyileştirilebilmesine olanak vermesini umuyoruz" dedi.