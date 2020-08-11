Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da yüksek riskli deney olarak nitelendirildi

Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının onaylanmasını sert bir şekilde eleştirdi. Reinhardt, aşıyı "yüksek riskli bir deney" olarak nitelendirdi.

Bir aşının tamamlanabilmesi için önemli üç aşamadan geçmesi gerektiğini belirten Reinhardt, "Test serisi olmadan bir aşının onaylanmasının insanlar üzerinde yüksek riskli bir deney olduğunu düşünüyorum" dedi.

"DSÖ'NÜN KRİTERLERİ HİÇE SAYILDI"

Reinhardt "Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) belirlediği kriterler hiçe sayılarak elde edilen veriler doğrultusunda aşıyı kullanmak büyük sorumsuzluktur" ifadelerini kullandı.

3 AŞAMALI TESİ GEÇMEYEN AŞININ KULLANILMASI RİSKLİ

Paul Ehrlich Enstitüsü Başkanı Klaus Cichutek ise bir aşının kullanılabilmesi için en az birkaç bin denek içermesi ve üç aşama testinden geçtikten sonra kapsamlı verilerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Cichutek aksi halde bu şekilde bir aşının kullanılmasının riskli görüneceğini belirtti.

Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt