Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti

Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4,25 seviyesine indirerek tarihin en düşük seviyesine çekti.

24.07.2020 14:25 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:53

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkede yavaşlayan ekonomik faaliyetler nedeniyle politika faizinin 25 baz puanlık indirimle yüzde 4,5'den yüzde 4,25'e çekildiği bildirildi. Böylece ülkede faizler tarihin en düşük seviyesine inmiş oldu.

Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı

TOPARLANMA KADEMELİ OLACAK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede alınan kapsamlı kısıtlayıcı önlemlerin, ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkilediğine işaret edilen açıklamada, önlemlerin yumuşatılmasına rağmen toparlanmanın kademeli olacağı vurgulandı.

YÜZDE 4,5 İLE 5,5 ARASINDA KÜÇÜLME BEKLENİYOR

Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ile 5,5 arasında küçülmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ülkeden sermaye çıkışının ise yıl sonu itibarıyla 40 milyar dolara ulaşacağı kaydedildi. Açıklamada, mali piyasaların hem iç hem de dış risklere tepkisinin yakından takip edileceği ifade edildi. 2015'in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, haziran ayında politika faizini yüzde 4,5'e kadar düşürmüştü.