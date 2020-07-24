Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4,25 seviyesine indirerek tarihin en düşük seviyesine çekti.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkede yavaşlayan ekonomik faaliyetler nedeniyle politika faizinin 25 baz puanlık indirimle yüzde 4,5'den yüzde 4,25'e çekildiği bildirildi. Böylece ülkede faizler tarihin en düşük seviyesine inmiş oldu.

TOPARLANMA KADEMELİ OLACAK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede alınan kapsamlı kısıtlayıcı önlemlerin, ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkilediğine işaret edilen açıklamada, önlemlerin yumuşatılmasına rağmen toparlanmanın kademeli olacağı vurgulandı.

YÜZDE 4,5 İLE 5,5 ARASINDA KÜÇÜLME BEKLENİYOR

Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ile 5,5 arasında küçülmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ülkeden sermaye çıkışının ise yıl sonu itibarıyla 40 milyar dolara ulaşacağı kaydedildi. Açıklamada, mali piyasaların hem iç hem de dış risklere tepkisinin yakından takip edileceği ifade edildi. 2015'in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, haziran ayında politika faizini yüzde 4,5'e kadar düşürmüştü.

Kaynak: AA