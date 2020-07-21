Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, siyasetten bulduğu arada sosyal medyada fotoğraf paylaştı. Facebook'ta Fatih Uçar isimli kullanıcı, Zaharova'nın paylaşımına yaptığı iltifatla dikkatleri çekti. Türk kullanıcı, Zaharova'nın paylaşımın altına "Sen dağ lalesi gibi güzelsin" notunu düştü. Rus sözcüden, "O neye benziyor?" yanıtı gelince Fatih Uçar isimli kullanıcı, dağ lalesinin fotoğrafını paylaşıp, "İşte dağ lalesi" dedi.

İLTİFATLARA DEVAM ETTİ

İkili arasında geçen sohbet ilginç anlara sahne olurken Zaharova'ya bir iltifat daha yapan Türk takipçi, "Tanrıça gibi görünüyorsun" demeyi ihmal etmedi.