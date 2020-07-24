Rusya'dan Türk turizmcisinin yüzünü güldürecek müjde! Rezervasyonlar başladı

1 Ağustos'ta Türkiye ile uçuşların başlayacağını açıklayan Rusya'dan Türk turizmcisini sevindirecek haberler geldi. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Türkiye'ye tur rezervasyonlarına başladığını açıkladı.

"HEMEN TÜRKİYE'YE TUR SATIN ALINABİLİR"

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rus tur operatörlerinin Türkiye'ye tur rezervasyonlarına başladığını belirtti. Uçuşlar 10 Ağustos'a kadar İstanbul aktarmalı, daha sonra Antalya'ya direk olarak gerçekleştirilecek.

ATOR'dan yapılan açıklamada, "Hemen şimdi Türkiye'ye tur satın alınabilir. Tur operatörleri rezervasyon almaya başladı. Uçuşlar 10 Ağustos'a kadar İstanbul aktarmalı, daha sonra Antalya'ya direk olarak gerçekleştirilecek" dendi.

Açıklamada, Türkiye'ye tur satışlarının Coral Travel tarafından başlatıldığı ve direk uçuşların 10 Ağustos'tan itibaren başlayacağı kaydedildi. Ayrıca, Alanya'da 3 yıldızlı otelde bir haftalık konaklama ücretinin iki kişi için 51 bin ruble (yaklaşık 4 bin 865 lira) olacağı belirtildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 1 Ağustos'ta Ankara ve İstanbul'a, 10 Ağustos'ta Antalya, Bodrum ve Dalaman'a uçuşların yeniden başlayacağını söylemişti.

KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRMAK ZORUNLU DEĞİL

Türkiye ziyareti planlayanlara tavsiyeler yayınlayan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus turistlerin ülkeye giriş esnasında vücut sıcaklığının ölçüleceğini, bu yüzden koronavirüs testine gerek olmadığını belirtti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin açıklamasında, "Yolcular uçuş sırasında, kişisel bilgi, koltuk numarası, Türkiye'de bulunacakları yerin adresi, iletişim bilgileri ve belirtilerle ilgili verileri içerecek anketi eksiksiz olarak doldurmaları gerekiyor. Yolculara, Kovid-19 ile ilgili bilgi verilecek. Uçakta Kovid-19 şüphesi olan yolcunun tespit edilmesi durumunda uçak içinde gereken tüm prosedürler yapılacak. Havalimanı terminalinde pasaport kontrolü öncesinde her bir yolcunun vücut sıcaklığı ölçülecek" ifadesine yer verildi.

Yüksek vücut sıcaklığına sahip yolcuların belirtilerinin inceleneceği, Kovid-19 belirtileri olan kişilerin karantinaya alınacağı ve muayene için hastaneye gönderileceği kaydedildi.

HASTALIĞI KESİNLEŞEN KİŞİLER KARANTİNAYA ALINACAK

Büyükelçilik, "Yolculara Kovid-19 teşhisinin konması durumunda, bu kişiler ve uçakta yakınında oturanlar dahil onlarla temasta bulunanlara ilişkin tüm bilgiler Rusya Sağlık Bakanlığı'na iletilecek" dedi.

Kovid-19 hastası olduğu kesinleşen kişiyle temasta olan herkesin 14 günlük karantinaya alınacağı kaydedildi.

Koronavirüsün tespit edilmemesi durumunda tüm yolcuların Türkiye'de uygulanan kurallara uyma şartıyla havalimanından çıkabileceği belirtilen açıklamada, "Türkiye havalimanlarında koronavirüs testi zorunlu olmayacak, koronavirüs testi yapıldığına dair belge istenmeyecek. Aynı zamanda basının verdiği bilgiye göre ülkenin büyük havalimanlarında (Antalya, Dalaman, İzmir ve İstanbul) teşhis merkezleri kuruldu, isteyen herkes bu merkezlerde ücret karşılığında koronavirüs testi yapabilecek, bedeli 15 avro olacak" dendi.

TURİSTLERE MASKE HATIRLATILMASI YAPILDI

Rus vatandaşlara Türkiye şehirlerinde maske zorunluluğu olduğunu hatırlatan ve bu kurala uymayanlara para cezası verileceği uyarısında bulunan Büyükelçilik, vatandaşların Türkiye'ye gitmeden önce sağlık sigortası satın alma tavsiyesinde bulunarak, "Sigortalar, uçak bileti alındığında tur operatörlerden, pasaport kontrolü öncesinde havalimanlarında ve internet üzerinden sağlanabilecek" ifadesini kullandı.