Rusya'daki çöp evde yaşlı çiftin çürümüş cesedi bulundu

Rusya'da bir apartman dairesinden gelen kokuları ihbar eden çevre sakinleri büyük bir gizemi çözdü. Evde çöp yığılı olduğunu gören ekipler kokunun giderilmesi için temizliğe başlarken temizliğin ikinci gününde kör olduğu öğrenilen yaşlı adamın, üçüncü gününde de yaşlı kadının cesedi çıktı.

DAİRENİN AĞZINA KADAR ÇÖP DOLU

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir apartman dairesinden gelen kokular üzerine apartman sakinleri belediye ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından kapı açılarak içeriye girilince dairenin ağzına kadar çöp dolu olduğu görüldü. İtfaiye ekipleri de dahil birçok kişi dairede temizliğe başlarken apartman sakinleri dairede yaşayan yaşlı bir çift olduğu bilgisini verdi.

İÇERİDEN ONLARCA FARE VE KEDİLER ÇIKTI

Ekiplerin geceli gündüzlü başlattığı çalışmanın ilk gününde çok sayıda fare ve kedi görülürken temizliğin ikinci günü kör olduğu öğrenilen yaşlı adamın cesedi bulundu. Temizliğin üçüncü gününde ise yaşlı kadının cesedi bulundu. Dairedeki çöplerin temizlenmesi 3 gün sürerken çıkan çürümüş cesetler incelenmek üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Komşuların ifadesine başvurulurken dairenin yaşlı çifte sosyal destek projesi kapsamında Rusya Federasyonu hükümeti tarafından verildiği öğrenildi.