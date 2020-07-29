Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da hareket halindeki bir otomobil, asfaltın altından geçen su borusunun patlaması nedeniyle oluşan çukura düştü. Sürücü, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
29.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:59
Rusya'nın Kaliningrad kentinde yolda seyir halinde bulunan bir otomobil, asfaltın çökmesiyle meydana gelen çukura düştü. Otomobilin sürücüsü 50 yaşındaki kadın, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU
Yerel medya, asfaltın altından geçen su borusunun patlamasıyla çökmenin meydana geldiğini, sürücü kadının olaydan yara almadan kurtulduğunu duyurdu.