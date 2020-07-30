Rusya'da kimyasal madde yüklü kamyon bomba gibi patladı

Rusya'nın Krasnodar kentinde bulunan Yugo-Severnaya ile Tikhoretsky arasındaki yolda seyir halinde bulunan bir yük kamyonunda yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi ile kamyon alev topuna döndü. Olay yerine Krasnodar Bölgesi Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 7 itfaiye ekibi ile çok sayıda ambulans gönderildi.

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Ekipler trafik nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, söndürme çalışmaları sırasında kamyonda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle alevler 10 metre yüksekliğe ulaşırken, yangının söndürülmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangına müdahalenin zor şartlar altında yapıldığı ifade edildi. Bakanlık, kamyonun kimyasal madde yüklü variller taşıdığını açıklarken, yaşanan patlamada ölen veya yaralanan olmadığını duyurdu.