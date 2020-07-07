16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky'nin antrenman yaptığı sırada üzerine yıldırım düştü

Rusya'nın başkenti Moskova'da sıra dışı bir olay yaşandı. Moskova takımlarından Znamya Truda'da ter döken 16 yaşındaki Ivan Zaborsky adlı futbolcu, sahada antrenman yaparken, sahaya yıldırım düştü.

Zaborsky'nin topa vurduğu sırada boynunda bulunan metal kolyenin paratoner görevi gördüğü ve yıldırımın genç kalecinin boyun kısmına düştüğü ifade edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hastaneye kaldırılan genç futbolcunun yaşam savaşı verdiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Takımın sağlık ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Zaborsky'nin komadan birkaç kez uyandığı fakat yaşadığı ağrılar nedeniyle komada kaldığı söylendi.

Öte yandan, yıldırımın genç futbolcunun boynundaki metal kolyeye düşmesi nedeniyle akciğerlerinde de ağır hasar meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, antrenman sırasında saha etrafında bulut olmadığına dikkat çekerek olayın nasıl olduğunu bilemediklerini iletti.