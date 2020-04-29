Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi

Rusya'nın Kuril Adaları'ndan biri olan Sahalin Adası'ndaki Ebeko yanardağında patlama meydana geldi. Yerel medya, patlamanın ardından küllerin 3,5 kilometre yüksekliğe ulaştığını duyurdu.

KÜLLER YAĞMUR OLARAK YAĞDI

Daha sonra gökyüzüne yayılan küller, yağmur olarak Severo-Kurilsk kentine yağdı. Kuril Adaları'ndaki Ebeko yanardağının 1156 metre yüksekliğinde olduğu ve bölgedeki en aktif yanardağlardan biri olduğu belirtildi.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedilirken, kül yağmuruna şahit olmak isteyen bazı vatandaşların evlerinden çıktığı görüldü.