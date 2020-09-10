Spor sunucusu Eleonora Khabibulina, canlı yayında evlilik teklifi aldı

Rusya'da yayıncılık tarihine geçen bir olay yaşandı. Spor kanalı Match TV'de sunuculuk yapan Eleonora Khabibulina, sevgilisinden canlı yayında evlilik teklifi aldı. Khabibulina, yayın esnasında gelişen olayların ardından şaşkınlığını gizleyemedi.

"SOYADIMI ALMAK İSTER MİSİN?

Sunucunun erkek arkadaşı, stüdyoya girerek diz çöktü. Khabibulina'ya "Benim soyadımı almak ister misin?" diye sordu.

Eleonora Khabibulina, teklifi kabul ederek sevinç gözyaşlarına boğuldu. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Çiftin bu anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.