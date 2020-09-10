Rusya'da canlı yayında sunucuya evlilik teklifi
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Rusya'da canlı yayında sunucuya evlilik teklifi

Rusya'da yayın yapan spor kanalı Match TV'de sunuculuk yapan Eleonora Khabibulina, sevgilisinden canlı yayında evlilik teklifi aldı.

Rusya'da canlı yayında sunucuya evlilik teklifi
10.09.2020 16:32 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:39

Rusya'da yayın yapan spor kanalı Match TV'de sunuculuk yapan Eleonora Khabibulina, sevgilisinden canlı yayında evlilik teklifi aldı. 

Rusya'da yayın yapan spor kanalı Match TV'nin sunucusu Eleonora Khabibulina canlı yayında evlilik teklifi aldı. Sunucunun erkek arkadaşı, stüdyoya girerek diz çöktü. Khabibulina'ya "Benim soyadımı almak ister misin?" diye sordu. Eleonora Khabibulina, teklifi kabul ederek sevinç gözyaşlarına boğuldu. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Çiftin o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: DHA

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