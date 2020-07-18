Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu

Azerbaycan-Ermenistan sınırında geçen haftadan beri devam eden çatışmalar gözlerin bu bölgeye çevrilmesine neden oldu. Rusya'nın başkenti Moskova'daki en büyük gıda marketlerinden Food City'nin Azerbaycan vatandaşı sahibi God Nisanov ise, Ermeni ürünlerine yaptırım uyguladı. Moskova'da en büyük gıda marketlerinden biri olan Food City'nin sahibi, Azeri iş adamı God Nisanov, Ermenistan menşeli ürünlere, işletmelerinde yer vermemeye karar verdi.

ERMENİSTANLI DİPLOMATLAR POLİS EŞLİĞİNDE DIŞARI ATILDI

Nasinov'un bu kararından vazgeçirmek üzere görüşme talep eden Rusya'daki Ermenistan Büyükelçiliği'nde görevli 3 diplomat ünlü işadamının kapısını çaldı. Nisanov görüşme talebini reddetti. Ermenistanlı diplomatların ısrarlı davranışları karşısında rahatsız olan Nisanov, durumu Rus polisine bildirdi. Nisanov'un çalışma ofisine gelen Ermenistan Büyükelçiliği'nde görevli üç diplomatın polis eşliğinde dışarı çıkarıldı. O anlar ise amatör kamerayla kayda alındı.