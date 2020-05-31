Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Londra Filarmoni Orkestrasında görev yapan, Devlet sanatçısı, viyola virtüözü Ruşen Güneş (80), Londra'da hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan vefat sonrası Ruşen Güneş kimdir, Ruşen Güneş hayatı ve biyografisi konuları araştırıldı.

RUŞEN GÜNEŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Mart 1940, Beypazarı

Ölüm tarihi ve yeri: 30 Mayıs 2020, Londra, Birleşik Krallık

Albümler: Oda Müziğinde Atonal

Ödüller: Devlet sanatçısı

İlkokulu okuduktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1961'deki mezuniyetinin sonrasında iseilk solo viyola sanatçısı olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na katıldı. Bu görevi sırasında Walton, Hindemith, Bartok gibi bestecilerin viyola konçertolarını ülkemizde ilk kez seslendirmiştir. Bir bursla 1963'te İngiltere'ye giden sanatçı, ertesi sene ülkesine döndü. Ancak askerlik sonrası 1971'te İngiltere'ye göç etti.

1971 yılında İngiltere'ye taşınan sanatçı, İngiliz Oda Orkestrasında 4 yıl solo viyola sanatçılığı görevini üstlendikten sonra bu görevi 1979 – 1987 yılları arası Londra Filarmoni Orkestrası'nda ve 1988 – 2000 arası BBCSO'da sürdürmüştür.

Türk bestecileri ile devamlı temasta olan sanatçı Necil Kazım Akses, Ahmet Adnan Saygun, C. Tanc, Y. Tura'nin konçertolarını defalarca çalmış ve Saygun konçertonun London Filarmoni ile CD'sini yapmıştır. Ayrıca Borusan için yaptığı sayısız Türk bestecileri ve viyola adli konserlerde de Usmanbas, Ozdil Altinel ve Ozkalfayan gibi ve diğer birçok bestecimizin eserlerini duyurmuştur

Askerligini yaptıktan sonra 1971'de İngiltere'ye yerleşen sanatçı İngiliz Oda Orkestrasında 4 yıl solo viyolacılık yaptıktan sonra 1979-1987 arası Londra Filarmoni'de ve 1988-2000 arası aynı görevi BBCSO'da sürdürmüştür .

15 yıl Londra Yaylı Dörtü'de çalan RG bu grupla Idil Biret, C Franck Piyano Beslisi, Mahler Piyano dörtlüsü, gitarcı John Williams ve Boccherini Beslisi'nin kayıtlarında yer almıştır. Saygun Viyola Konçertosu, Suna Kan ile Mozart Senfoni Koncertant ve Mozart Keman –Viyola duetleri, Hindemith Matem Muzigi, Teleman Viyola Koncertosu , Viyola ve Siir , Turk Bestecileri ve Viyola kaydettiği CD'ler arasındadır.

Ve son olarak Sanatçı İzmir Yasar Üniversitesinde Profesör kadrosunda Öğretim görevlisi olarak görev almıştır (2008-2016)