Maraş'ın açılmasına tepki gösterip sınıra yürüyen Rum taraftar grubu, Türk sınırına yürüdü
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Derinya Sınır Kapısı'nda toplanan Rum Anorthosis'in futbol taraftar grubu, ellerinde havai fişekler ile Derinya Sınır Kapısı'nı kırdı, ara bölgeye meşaleler fırlatıp yangın çıkartı. Olayı duyan Kıbrıslı Türkler, Rum taraftarlara aynı şekilde karşılık verip sınıra yürüdüler.
Maraş'ın açılmasına tepki gösteren Rum eylemciler ellerindeki Yunan bayrakları ile "Kıbrıs Yunandır" şeklinde slogan atarak Derinya Sınır Kapısına yürüdüler. Sınır kapısını kıran Rumlar Türk tarafındaki polis kontrol noktasına kadar yürüyerek ellerinde ki havai fişekleri atıp olay çıkarttı.
Bölgede polis ve askerin geniş güvenlik önlemi alması olaylar büyümeden durdurulurken yaşanılan olayların Türk tarafında duyulması rahatsızlığa yol açtı.
TÜRKLER DE BAYRAKLARIYLA SINIRA YÜRÜDÜLER
Kıbrıslı Türkler yaşanılan olayın duyulmasının ardından ellerinde Türk bayrakları ile Derinya kapısına Doğru yürüyüşe geçti. Polisin geniş güvenlik önlemleri alması üzerine göstericiler Derinya kapısına ulaştı.
Polisin göstericileri uyarısı üzerine yüzlerce Kıbrıslı Türk KKTC sınır kontrol noktasında İstiklal marşı okuyup dağıldı.
KKTC güvenlik güçleri yaşanılan olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.