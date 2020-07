Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oldu

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un kız arkadaşı B.Y., Arkun tarafından darp edildiğini iddia ederek savcılığa başvurdu. Avukatı Fatih Uzun aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran B.Y., ayrıca savcılığa giderek ifade verdi. Maruz kaldığı şiddeti anlatan genç kadın "Kafama, suratıma yumruk attı" dedi. Şiddet iddialarını reddeden Özer Arkun'un işleri de iptal olmaya başladı.

NE OLMUŞTU?

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un kız arkadaşı B.Y., Arkun tarafından darp edildiğini iddia ederek savcılığa başvurdu. B.Y. ifadesinde Özer Arkun ile 2020 Mart ayında evlilik kararı aldıklarını, Üsküdar'daki evinde 4 Mayıs 2020 tarihinde evlilik meselesi nedeniyle, tartışma üzerine şiddete maruz kaldığını kaydetti. B.Y. "Saçımdan kan geliyordu. Yüzümde, başımda travma vardı. Gözlerimde morluk vardı. Dudaklarım patladı. Kolumda morluklar vardı. Kolum incindi. Ağrılarım çok fazlaydı. Hala psikolojik olarak burnumdan kan geliyor. Gözümdeki morluklardan dolayı 17 tane gözaltı kremi aldım" dedi.

İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, B.Y.'nin başvurusu üzerine Özer Arkun'un 4 ay süre ile B.Y.'nin konutuna ve işyerine yaklaşmaması, iletişim aralarıyla rahatsız etmemesi kararı aldı.