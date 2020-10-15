RTÜK'ten Spotify açıklaması: Yasal süre içerisinde müracaatını yaptı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın lisansı olmadığı için uyardığı dünyaca ünlü dijital müzik platformu Spotify'ın hizmet veren Spotify'e uyarı da bulunmuş ve lisans alması için 72 saat süre vermişti. Türkiye'deki pazar payını kaybetmek istemeyen dünyaca ünlü dijital müzik platformu, RTÜK tarafından verilen 72 saatlik sürenin dolmasına dört saat kala resmen başvuruda bulundu.

"LİSANSLAMA SÜREÇLERİYLE İLGİLİ HAZIRLIKLAR BAŞLADI"

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Mevzuatımız gereği müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify yasal süre içerisinde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başlamıştır. Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloga açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir. Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir" denildi.