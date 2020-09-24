Kimsesizler dizisinde çocuklara yönelik sert ifadelerin kullanılmasına RTÜK el attı

RTÜK, FOX TV'de yayınlanan "Kimsesizler" adlı diziyle alakalı vatandaşların şikayeti sonucu inceleme başlatıldığını duyurdu. Dizide, Mahir Boztepe karakterinin çocuklara karşı sert ifadeleri oldukça tepki çekmişti.

RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"FOX TV'nin 'Kimsesizler' dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır."

Dizide, tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Çocuk Evi'ni açan Mahir Boztepe karakterinin "Aile bu dünyada en önemli varlıktır. Ailesi olmayan insan hiçtir. Size de aileler gelecek. Saçınıza, başınıza, tırnağınıza, dişinize, huyunuza, suyunuza bakacaklar. Bacaklarına sarılacaksınız. Kendinizi acındıracaksınız. Hani o barınaktaki köpekler var ya, beni seç beni seç diye yaltaklanan köpekler, işte öyle davranacaksınız. Burada ben ne dersem o! Ağlamayana mama yok" ifadeleri kullanması tepki çekmişti.

KİMSESİZLER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Çocuk Evi'ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep'in (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlemler ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir. Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül (Burcu Özberk) vardır.