Rota Casio sözleri | Rota Casio şarkı sözleri
Rota adıyla bilinen Bulut Alpman, yeni şarkısı Casio'yu çıkardı. Rota Casio şarkı sözleri haberimizde.
Gerçek adıyla Bulut Sedat Alpman, rap dünyasında Rota adı ile bilinir. 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Müzisyen, profesyonel sporcu, profesyonel sporcu koçu, şirket kurucusu, kalite ve risk yönetimi uzmanı, stratejik yönetim uzmanı, kurumsal strateji danışmanı, kafe sahibi ve Rotaile Yapım Şirketi kurucusudur.
ROTA CASIO SÖZLERİ
Başımı eğemem düşer taç
Çıkıyorum aşağıdan, ey bakmam
Dönüp arkama bakmam
Buraya kadar lan
Yolunda tayfam, sorun zamansa
Zaman, benim kolumda Casio
Geçiyor zaman, ya bu geçiyor ey
Duvara asılı umutlarım çakılı
Eğlen o zaman
O deri sana bütünlememeyi öğretir
Ona kulak vermeyi bi' deneyip yola çık dedim
Ama bu bi' çıkmaz yol
Sanırım tek yol
Çıkman gerek
Benim için kaygılanma
Zamanın efendisi benim
Çünkü kolumda Rolex yerine bi' Casio man
Kasada flow bol
Bro bro bro
Çekiyor row row
Enerjileri low bro
Onların ton ton bu stilleri no no
Umarım on ton üzerine düşer homies
Dumana bol bol asılamaz o daltonlar
Kötü günümde bile bu jargondan ders çıkar ***
Çünkü bu izlediğin şu anda king Rot show man
Çıkıyorum aşağıdan, ey bakmam
Dönüp arkama bakmam
Buraya kadar lan
Yolunda tayfam, sorun zamansa
Zaman, benim kolumda Casio