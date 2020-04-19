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Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, karantina sürecinde gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde bir stadyumda antrenman yaparken görüntülenen Portekizli yıldızın, pijamasının değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı.

19.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:56

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo yine sosyal medyayı sallamayı başardı.

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Ronaldo, koronavirüs nedeniyle evde ailesiyle birlikte vakit geçiriyor. Sporunu yaparken gündelik yaşantısını da sosyal medyadan paylaşıyor. Yıldız oyuncunun çocuğuna yemek yedirirken üzerinde görünen pijaması olay oldu.

TOPLAMI 3 BİN EURO

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Portekizli yıldız Ronaldo'nun giydiği pijama ve diğer aksesuarların toplam değerinin yaklaşık 3 bin euro olduğunu yazdı. Ronaldo'nun Dior pijamasının fiyatı 2 bin 40 euro, Givenchy tişörtünün 500 euro, Docd Gabbana terliklerinin ise 400 euro olduğu belirtildi.