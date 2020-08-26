Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi

Juvestus'lu futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in yıldız futbolcuyla birlikte yer aldığı fotoğrafına düştüğü "Evettt" notu, ikilinin yakında evlenecekleri şeklinde yorumlandı.

26.08.2020 15:10 | Son Güncelleme: 26.08.2020 15:39

Yaptıkları tekne turundan paylaştıkları fotoğraflarla sosyal medyayı meşgul eden Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, bu kez de evlilik iddiasıyla gündeme geldi.

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Uzun süredir tatil yapan ünlü çift, Juventus'lu futbolcuya ait yat ile Fransa, Monaco, İspanya ve Porkekiz koylarını gezdi. Gezdikleri yerleri, sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmeyen Georgina Rodríguez, bir paylaşımına yaptığı yorum dikkatlerden kaçmadı.

EVLENİYORLAR MI?

Cristiano Ronaldo ile birlikte yer aldığı bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan güzel model, paylaşımına "Evetttt" notunu düştü. Rodriguez'in bu paylaşımı sonrası Ronaldo'nun sevgilisine evlenme teklif ettiği şeklinde yorumlandı. Georgina Rodríguez'in sonraki paylaşımlarında parmağında yüzük olması bu iddiayı güçlendirirken ikili tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.