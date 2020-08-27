Ronald Koeman'dan Messi'ye ayrılık kararı aldıran sözler: Ayrıcalıkların bitti

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, teknik direktör Ronald Koeman ile görüştükten sonra takımdan ayrılma kararı aldı.

İkili arasında neler yaşandığı gün yüzüne çıkmaya başladı. Messi'nin ayrılık kararı almasının nedeni olarak Koeman'ın yıldız futbolcuya "Bu takımda ayrıcalıkların bitti" demesi olduğu gösteriliyor.

Hollandalı teknik adamın, Lionel Messi'ye, "Bu takımdaki ayrılacakların bitti" dediği öne sürülürken; Arjantinli yıldızın ise bu görüşme sonrasında yakın çevresine, "Artık kendimi Barcelona şehrinin içinden değil dışından biri gibi hissediyorum" dediği iddia edildi.

Ronald Koeman

TARİHİ BİR GECE YAŞANDI

Yaşananlar üzerine Barcelona yönetimine takımdan ayrılmak istediğini ve idmanlara çıkmayacağını bildiren Lionel Messi, Katalan devinde tarihi bir gece yaşanmasına sebep olmuştu.

BAŞKANIN İSTİFA İSTENMİŞTİ

Josep Maria Bartomeu'nun istifası istendi Barcelona yönetimi olağanüstü toplanma kararı alırken, başkan Josep Maria Bartomeu ve bazı yöneticilerin istifasının istendiği ileri sürülmüştü.