Romantik Komedi 2 filminin konusu ne ? Romantik Komedi 2 oyuncuları kim? Romantik Komedi 2 künyesi..
Yönetmenliğini Erol Özlevi'in üstlendiği 14 Şubat 2013 yılında vizyona giren Komedi , Romantik türündeki Romantik Komedi 2 hakkında merak ettiklerinizi sizler için haberimizde derledik..
ROMANTİK KOMEDİ 2FİLMİNİN KONUSU NE ?
Esra (Sedef Avcı) heyecanla evlilik hazırlıkları yaparken, en yakın arkadaşı Didem (Sinem Kobal) de kızlar arasındaki tek bekar kişi olarak kalmaktan dolayı panikler ve sevgilisiCem'i(Engin Altan Düzyatan) evliliğe ikna etmek için çeşitli taktikler uygulamaya başlar. Didem evlenme teklifi beklerken, Cem yeni filminde başrol oynadığı Gözde'yle (Özge Ulusoy) tanışır ve filmine konsantre olur.Bunun üzerine kıskançlık krizlerine giren Didem, Cem'i yakıntakibe alır. Bu takip esnasında erkeklerinAntalya "Adam&Eve Otel"de bekarlığa veda partisinde olduklarını öğrenir.Böylece komik ve romantik bir macera başlar. Kızlar erkeklerin bekarlığa veda partisinde neler yaptıklarını görmek için oryantal kılığında otele sızarlar.
ROMANTİK KOMEDİ 2FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Ajda PEKKAN
Ünal SİLVER
Engin ALTAN DÜZYATAN
Sinem KOBAL
Burcu KARA
Sedef AVCI
Cemal HÜNAL
Gürgen ÖZ
Gökçe ÖZYOL
Öykü ÇELİK
Özge ULUSOY
Nurseli İDİZ
Kubilay PENBEKLİOĞLU
ROMANTİK KOMEDİ 2 KÜNYESİ
Orijinal İsmi: Romantik Komedi 2 : Bekarlığa Veda
Vizyon Tarihi: 14 Şubat 2013
Süre: 110dkTür: Komedi , Romantik
Senarist: Ceren Aslan , Aslı Zengin
Yönetmen: Erol Özlevi
Yapımı: 2013 - Türkiye