Roman Abramoviç kimdir? Roman Abramoviç kaç yaşında ve nereli? Roman Abramoviç ne iş yapıyor? Roman Abramoviç hangi kulüpleri satın aldı?

Roman Abramoviç, Rus sermayedar ve iş adamı olarak tüm dünyada tanınıyor ve dünyanın en büyük zenginlerinden biri olarak kabul ediiyor. Chalse gibi büyük kulüpleriden birin satın almasıyla gündeme gelen Roman Abramoviç diğer ekonomik ve siyasi hareketleri ile de gündem oluyor. Ünlü iş adamı hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık.

ABRAMOVİÇ KİMDİR?

Roman Arkadyeviç Abramoviç (d. 24 Ekim 1966), Rus iş adamı. Abramoviç 3,5 yaşında babasını, 4 yaşında ise annesini kaybetti. Endüstri ve ticarete ilgisi Sovyet Ordusuna katılmadan önce başlamıştır. İş hayatına 1992 yılında başladı. 1992-1995 yılları arasında beş şirket kurdu. Roman Abramoviç Premier League takımlarından Chelsea kulübünün sahibidir. Dünyanın en büyük yatına (eclipse 165m) sahip olan Abramoviç erken yaşlarda ailesini kaybetmiş olsa da en duyarlı iş adamları unvanını haketmiş bulunmaktadır.

ABRAMOVİÇ KİMDİR?

Roman Abramovich'in Sahibi Olduğu Boeing 767, ile İsrail Ben Gurion Havalimanına İnmesi

Roman Abramoviç şu anda 2 yata sahiptir. Eclipse 165m ve Luna 115m. Pelorus isimli 115 metrelik megayatını 300 milyon dolar karşılığında Mayıs 2011'de Amerikalı müzik ve film yapımcısı David Geffen'e sattı.

The Bandit isimli 30 kişilik yemek salonu, lavaboları altın kaplamalı mutfağı olan Boeing-767 jete sahip. Bu değişikliklerle birlikte uçağın 300 milyon dolara malolduğu belirtilmektedir. Ayrıca bir Boeing 767'si, iki de helikopteri vardır.

Başta Maybach limuzin olmak üzere hepsi zırhlı olan otomobil filosuna sahip olup, Londra'da, Eaton Meydanı'nda 6 katlı bir evi 28 milyon Sterline satın alan Abramoviç'in ülkenin batısındaki Sussex'te 450 hektarlık arazisi Moskova, Cote d'Azur, İspanya ve İsrail gibi ülkelerde çok sayıda mülkleri vardır.

2005 yılında, Londra'da açık artırmayla satışa çıkan İtalya'nın Toskana bölgesindeki San Miniato kasabası yakınlarında bulunan 850 gramlık trüf siyah mantarı, 28 bin pound'a satın aldı.

2003 yılının Haziran ayında Chelsea FC bünyesinde yer alan şirketler satışa sunuldu.Açık arttırma sonucunda Roman Abramoviç'in önderliğinde bulunan Anonim Şirketi bünyesine Chelsea FC katılmış oldu ilk sezonunda 80 Milyon Pound'luk temditli borcu ödeyen Abramoviç 120 Milyon Pound'luk bir transfer bütçesi ayırıp takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi.

Mourinho takımı ilk sezonunda şampiyon yaptı 2004-2005 sezonunu şampiyon bitiren Chelsea 2005-2006 sezonunu da şampiyon bitirdi yaz transfer döneminde takıma Tiago (10 milyon €), stoper Ricardo Carvalho (19.8 milyon £) Sağ bek Paulo Ferreira (13.3 million £) Gana'lı ön libero Michael Essien (24.4 milyon £),Fildişi Sahilli santrafor Didier Drogba (24 milyon £), ve Sırp santrafor Mateja Kezman (5.4 million £) transferleri gerçekleştirildi.

2007-2008 yılının başına Mourinho ile yaşanan anlaşmazlıklar sonucu Abramoviç Mourinho'nun sözleşmesini fesh etti Abramoviç kulübü aldığı 2003-2004 sezonundan 2012-2013 sezonuna kadarki süreçte transfer ve yatırımların toplamı 700 Milyon Pound'u aşmıştır.

Abramoviç döneminde kulüp 3 Premier Lig Şampiyonluğu, 2 Lig Kupası Şampiyonluğu, 3 FA Kupa Şampiyonluğu, Uefa Avrupa Ligi şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğunu elde etti.

Futbola olan düşkünlüğü yalnızca Chelsea'ya yaptığı yatırımlarla sınırlı olmayan Abramoviç kurduğu Abramoviç Millî Futbolcu Yetiştirme Akademisi ile Dünya ve Rus futboluna oldukça küçümsenmeyecek şekilde katkılarda bulunmuştur. Bugünün Rus Millî Takımı ve CSKA Moskova takımının alt yapısından sorumlu vakıftır.