Roma - Juventus maç sonucu kaç kaç? İtalya Seri A Roma - Juventus maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı takip!

Sporseverlerin yakından takip ettiği İtalya Seri A başladı. Zorlu karşılaşmaların oynandığı karşılaşmalar arasında Roma - Juventus maçı ilgi odağı oldu. Peki, maç Roma - Juventus maç sonucu kaç kaç? Roma - Juventus maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

ROMA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Roma - Juventus, maçı 27 09 2020 Pazar günü 21.45'te başlayacak.

Roma - Juventus maçı Bein Sports 4 kanalından yayınlanacak.

ROMA - JUVENTUS MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?

Roma - Juventus maçı başladığında sayfamızı takip edebilirsiniz.